Усміхнені й талановиті. Якими були зірки в дитинстві – милі фото

Дитячі фото зірок – добірка від Ранку у Великому Місті.

Їхні імена на слуху у мільйонів людей.

Яскраві та безпосередні співаки, актори, телеведучі.

Ми детально вивчили інстаграми зірок і дізналися, якими вони були в дитинстві.

Зірки в дитинстві

Злата Огнєвіч

У дитинстві Злата Огнєвіч була ще тією красунею.

Вже тоді в артистки зароджувався смак на розкішні сукні.

На дитячому фото співачка позує біля фортепіано.

Саме за цим інструментом і почався творчий шлях Злати.

Вона самостійно складала п’єси і перемагала на конкурсах.

Влад Яма

Українського хореографа Влада Яму дещо незвично бачити з волоссям.

Але саме таким милим блондином танцюрист був у дитинстві.

Прихильники відзначають, що син Ями – точно копія свого зіркового татуся.

Сінді Кроуфорд

55-річна модель Сінді Кроуфорд завжди виділялася чарівною усмішкою.

Така мила зовнішність однозначно пророкувала майбутній знаменитості успіх.

Оля Полякова

Українська королева ночі Оля Полякова з дитинства була екстравагантною.

На дитячому фото співачка ще зовсім не блондинка і має «модну» зачіску.

«Чубчик стригла сама», – прокоментувала фото зірка.

Джамала

Артистку виховували в любові до квітів.

Флористика була справою родини співачки.

Джамала охоче ділиться знімками з дитинства, де позує серед сотень тюльпанів.

Ці квіти для неї особливі ще з однієї причини.

У 2017 році з нагоди перемоги зірки на Євробаченні голландська компанія StoKolex вивела сорт тюльпанів Jamala.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар і суддя шоу «Мастершеф» Ектор Хіменес-Браво у дитинстві був усміхненим та наполегливим хлопчиком.

Він обожнював готувати та спостерігати, як чаклують на кухні мама й бабуся.

Ніколь Кідман

Маленька Ніколь вирізнялася проникливим поглядом і мала розкішне руде волосся.

«Красива і тоді, і зараз» – так про дитячі світлини актриси відгукуються її фанати.

Аліна Гросу

Українська артистка Аліна Гросу почала завойовувати велику сцену ще з 4 років.

Підкорити естраду «маленькій бджілці» допомогли зосередженість і цілеспрямованість, які не можливо не помітити на фото з дитинства знаменитості.

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська також з юних літ знала, що стане відомою.

Поки батьки грали на сцені, їхня донька залюбки приміряла перуки й капелюхи.

Майбутня зірка уявляла себе героїнею історичних фільмів.

Христина Соловій

«Принцеса лемків» Христина Соловій обожнює ділитися архівними фото з мамою.

«Завжди хотіла бути як мама», – так говорить про найріднішу співачка.

Схоже, мрія Христини таки здійснилася.

Із мамою вони схожі зовнішньо, обидві займаються музикою.

Павло Зібров

Активно ділиться у своєму інстаграмі спогадами Павло Зібров.

На сторінці співака є цілі добірки дитячих фото з братом Володимиром.

Зіброви настільки схожі, що відрізнити їх практично неможливо.

Юлія Саніна

Фронтвумен гурту The Hardkiss до визнання йшла з дитинства.

На фото маленька Юля показує диплом із «Чорноморських ігор».

На фестивалі зірка здобула визнання понад 20 років тому.

Оля Цибульська

Веселою і драйвовою співоча ведуча та кума Дзідзьо Оля Цибульська була у всі часи.

Спеціально до Міжнародного дня жінок зірка виклала колаж зі своїм архівним фото.

«Люблю тебе, дівчинка», – так підписала світлину артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про історії зірок, які перемогли рак.

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