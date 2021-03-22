Усміхнені й талановиті. Якими були зірки в дитинстві – милі фото

Дитячі фото зірок – добірка від Ранку у Великому Місті.
Їхні імена на слуху у мільйонів людей.
Яскраві та безпосередні співаки, актори, телеведучі.
Ми детально вивчили інстаграми зірок і дізналися, якими вони були в дитинстві.
Зірки в дитинстві
Злата Огнєвіч
У дитинстві Злата Огнєвіч була ще тією красунею.
Вже тоді в артистки зароджувався смак на розкішні сукні.
На дитячому фото співачка позує біля фортепіано.
Саме за цим інструментом і почався творчий шлях Злати.
Вона самостійно складала п’єси і перемагала на конкурсах.
Влад Яма
Українського хореографа Влада Яму дещо незвично бачити з волоссям.
Але саме таким милим блондином танцюрист був у дитинстві.
Прихильники відзначають, що син Ями – точно копія свого зіркового татуся.
Сінді Кроуфорд
55-річна модель Сінді Кроуфорд завжди виділялася чарівною усмішкою.
Така мила зовнішність однозначно пророкувала майбутній знаменитості успіх.
Оля Полякова
Українська королева ночі Оля Полякова з дитинства була екстравагантною.
На дитячому фото співачка ще зовсім не блондинка і має «модну» зачіску.
«Чубчик стригла сама», – прокоментувала фото зірка.
Джамала
Артистку виховували в любові до квітів.
Флористика була справою родини співачки.
Джамала охоче ділиться знімками з дитинства, де позує серед сотень тюльпанів.Також по темі: Оля Полякова вчить, як правильно присідати... на підборах Юлія Саніна про український рок, йогу та роботу з власним чоловіком – інтерв’ю | 33 за 3 Джамала вперше показала обличчя свого малюка
Ці квіти для неї особливі ще з однієї причини.
У 2017 році з нагоди перемоги зірки на Євробаченні голландська компанія StoKolex вивела сорт тюльпанів Jamala.
Ектор Хіменес-Браво
Відомий шеф-кухар і суддя шоу «Мастершеф» Ектор Хіменес-Браво у дитинстві був усміхненим та наполегливим хлопчиком.
Він обожнював готувати та спостерігати, як чаклують на кухні мама й бабуся.
Ніколь Кідман
Маленька Ніколь вирізнялася проникливим поглядом і мала розкішне руде волосся.
«Красива і тоді, і зараз» – так про дитячі світлини актриси відгукуються її фанати.
Аліна Гросу
Українська артистка Аліна Гросу почала завойовувати велику сцену ще з 4 років.
Підкорити естраду «маленькій бджілці» допомогли зосередженість і цілеспрямованість, які не можливо не помітити на фото з дитинства знаменитості.
Ольга Сумська
Акторка Ольга Сумська також з юних літ знала, що стане відомою.
Поки батьки грали на сцені, їхня донька залюбки приміряла перуки й капелюхи.
Майбутня зірка уявляла себе героїнею історичних фільмів.
Христина Соловій
«Принцеса лемків» Христина Соловій обожнює ділитися архівними фото з мамою.
«Завжди хотіла бути як мама», – так говорить про найріднішу співачка.
Схоже, мрія Христини таки здійснилася.
Із мамою вони схожі зовнішньо, обидві займаються музикою.
Павло Зібров
Активно ділиться у своєму інстаграмі спогадами Павло Зібров.
На сторінці співака є цілі добірки дитячих фото з братом Володимиром.
Зіброви настільки схожі, що відрізнити їх практично неможливо.
Юлія Саніна
Фронтвумен гурту The Hardkiss до визнання йшла з дитинства.
На фото маленька Юля показує диплом із «Чорноморських ігор».
На фестивалі зірка здобула визнання понад 20 років тому.
Оля Цибульська
Веселою і драйвовою співоча ведуча та кума Дзідзьо Оля Цибульська була у всі часи.
Спеціально до Міжнародного дня жінок зірка виклала колаж зі своїм архівним фото.
«Люблю тебе, дівчинка», – так підписала світлину артистка.
Нагадаємо, раніше ми писали про історії зірок, які перемогли рак.