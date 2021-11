Зірки, які народили першу дитину після 40 років

Хто з зіркових красунь зважився народити дитину лише після 40 років.

Не кожна голлівудська зірка готова відкласти кар’єру напотім і народити у 20.

Ранок у Великому Місті розповість тобі про акторок і співачок, які довго відкладали материнство, і зважилися на цей відповідальний крок лише у зрілому віці.

Зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки Єва Лонгорія довго роки вважала себе чайлд-фрі.

Аж поки не зустріла свого другого чоловіка Хосе, який і переконав красуню народити йому малюка.

Тож малюк Сантьяго Енріке з`явився, коли Лонгорії було 43.

В одному з інтерв`ю зірка роповіла, що народження сина сильно змінило її життя. Звісно ж, на краще 🙂

Мерайя народила своїх близнюків у 41.

У зірки були проблеми з вагітністю, тож на допомогу прийшли сучасні медичні технології: Кері зробила ЕКЗ.

Малюки народилися здоровими, але сама вагітність була дуже складною. Тому співачка заявила, що більше дітей не планує.

“Сама вагітність була дуже важкою. У мене був гестаційний діабет, прееклампсія (високий артеріальний тиск, що створює загрозу життю матері і плоду) і всі ці речі, про які ви навіть не захочете знати”, — розповідає Кері і додає:

Ну дуже пізно відчула радість материнства співачка Джанет Джексон: на момент пологів їй було 50.

У результаті гормональної терапії, яку довелося пройти зірці для збереження вагітності, Джанет погладшала на 43 кілограми.

А церез загрозу викидня їй довелося скасувати мирове турне.

Втім, сама співачка упевнена: все це було не дарма. Зізнається: лише тепер вона відчула себе справді щасливою та реалізованою.

Мої друзі називають мене супержінкою. Бачить Бог, це не так.

Але я думаю, що вони помічають енергію і додатковий імпульс, який я отримую, спілкуючись із сином Іссою, – зізнається Джанет.

Холлі Беррі стала мамою після 40 аж двічі. У 41 вона народила першу дитину – доньку Налу, а у 47 – сина Масео-Роберта.

В одному з інтерв`ю зірка зізналася, що їй сподобалося бути вагітною і вона шкодує, що не завела дітей раніше:

“Я відчувала себе дуже жіночною і сексуальною під час обох вагітностей і чітко розуміла свою мету. Я відчувала, що моє тіло робить саме те, для чого воно і було створено. Крім того, мені дуже подобалося бути вагітною! Почни я трохи раніше, то у мене, ймовірно, було б вже п’ятеро дітей. Якби я не знімалася в кіно, то була б прекрасною сурогатною мамою”, – розповіла Беррі.

Акторка Сальма Хайєк вперше народила в 41. Зірка впевнена: її доньці Валентині страшенно пощастило, що в неї зріла мама, яка вже щось розуміє в житті.

Втім, одного разу зірка зізналася, що вже й не сподівалася відчути радість материнства. Тож появу доньки вважає ледве не дивом.

Дитина з’явилася в моєму житті так пізно.

Я думала, що просто вже не зможу мати дітей, і це дуже мене хвилювало, – сказала Хайєк.

