У любові й без психологічних травм: книги про виховання, які варто прочитати усім батькам

Найкращі книги про виховання дітей.

Виховання — це вічно актуальна тема, яка завжди буде предметом дискусій між різними поколіннями.

Думок щодо того, як виховувати дітей, є багато. Хтось виступає за вседозволеність, хтось — за сувору диципліну. Але всі погоджуються із тим, що виховання — це неймовірно складний процес, який потребує не лише великих затрат сил та енергії, а й певних знань.

Кожен з нас хоч раз чув фразу: “Всі проблеми йдуть з дитинтва”. На жаль, це правда. Батьки, самі того не усвідомлюючи, можуть нашкодити власним дітям.

Але як цього уникнути або хоча б постаратись мінімізувати ризики?

Ранок у Великому Місті розповість про найкращі книги, які допоможуть батькам виховати щасливу й здорову дитину, при цьому самим не збожеволівши.

Автор: Горбунова Вікторія

Вікторія Горбунова – психолог та психотерапевт з майже 20-річним досвідом, доктор психологічних наук і мати маленького сина.

У своїй книзі вона допомагає молодим батькам знайти ту тонку межу між турботою та гіперопікою.Радить відмовитися від традиційних «виховних залякувань» та покарань за помилки.

Але чому? До чого вони можуть привести? Як реагувати на критику й допомогти дитині адаптуватись до нових людей?

Відповіді на ці та багато інших питань, якими задаються чимало батьків щодня, шукай у книзі.

Автор: Річард Темплар

Як гадаєш, скільки там правил?

Ні, не 10, і не 20, а понад сотню! Автор стверджує, що всі вони є обов’язковими до запам’ятовування та дотримання, і додає:

Автор: Сара Тернер

Сара Тернер є відомою британською блогеркою.

Ми знаємо, як часто в соцмережах люди показують лише красиву сторону якогось процесу чи то ситуації.

Сара неодноразово читала блоги таких ідеальних матусь і уявляла, що у неї все буде саме так:

Але як тільки у жінки з’явились власні діти, вона побачила правду.

У своїй книзі вона без прикрас розповідає про всі сторони батьківства, аби довести супермам та ідеальних дітей немає!

Автор: Януш Корчак

Тут ти не знайдеш суворих рекомендацій чи сотні правил.

Головне питання, на яке відповів автор, уже міститься у назві книги. Напевно, кожен погодиться — для батьків воно найважливіше.

Корчак проповідує повагу до дитини, до її думок і бажань, усвідомлення, що всі діти різні, і вони мають право вибору.

Він пояснює у своїй книзі, як правильно любити дитину, аби не нашкодити їй.

Автор: Артем Чапай

Досить уже гендерних стереотипів. У декрет ідуть не лише жінки!

Автор книги поділився власним досвідом свого декрету й надав змістовні поради. Він доводить:

А ще розповів, чому Україна просто таки створена для чоловіків із немовлятами.

Фото: Unsplash

