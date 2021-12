Метаіронічна історія кохання: рецензія на стрічку Матриця: Воскресіння

22 грудня в українських кінотеатрах вийшло продовження культової трилогії “Матриця” з підзаголовком “Воскресіння”.

У кріслі режисера цього разу лише Лана Вачовські, а з акторського складу повернулись Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Джада Пінкетт-Сміт та Ламбер Вільсон.

Вачовськи підходить до продовження із великою самоіронією, однак чи вдається їй зробити з нього цілісне кіно, читайте в нашій рецензії.

Томас Андерсон (Кіану Рівз) відомий геймдизайнер, що прославився трилогією ігор “Матриця” на рубежі XX та XXI століть.

Через 20 років його компанія вирішує створити гру-сиквел до оригінальної трилогії, в той час, як він ходить до аналітика (Ніл Патрік Гарріс), адже страждає через проблеми зі сприйняттям реальності, а у вільний час проводить в кав’ярні з іронічною назвою “Simulatte”, де часто натикається на Тіффані (Кері-Енн Мосс) – майстра по ремонту мотоциклів та мати трьох дітей.

Вона дуже нагадує Томасу головну героїню його гри Триніті. Водночас в один з модулів гри “Матриця” втручається таємнича Багз, чиї дії призведуть до переосмислення Томасом Андерсоном власного життя.

Оригінальна “Матриця” вийшла в 1999 і недарма стала культовою стрічкою – у своїй роботі Вачовскі поєднали унікальну візуальну естетику, філософські ідеї, революційні спецефекти, бадьорий саундтрек та блискучу хореографію бійок.

Хоча її продовження не були оцінені так само високо як оригінальна стрічка, вони все ж доповнювали й завершували історію. “Матриця: Воскресіння” ж не тільки продовжує оригінальний сюжет, але і безсовісно його коментує і навіть відверто висміює.

Якщо оригінальна трилогія була відверти дітищем постмодерну, то у “Воскресінні” Лана Вачовскі переходить до метамодерну.

Так персонажі стрічки активно рефлексують над сюжетом попередніх частин, намагаються зрозуміти суть “Матриці”, коментують різноманітні теорії породжені фанатами за двадцять років і, звісно, жартують з цього приводу.

З однієї сторони досить зрозуміти, чому Лана Вачовські обрала саме такий метод продовження, адже по суті це був єдиний можливий варіант – зроби вона стрічку тонально і візуально такою самою як і в 1999-ому, “Воскресіння” виглядала б застарілою і не актуальною.

Тепер же в Матриці, як ілюзії, де живуть поневолені машинами люди, є багато елементів сучасності. Герої гуглять одне одного, створюють ігри, згадують Фейсбук і взагалі роблять багато посилань на реальний світ глядача.

Таким чином Лана Вачовскі немов розмиває грань реальності та грається з глядачем. Однак, чи є у фільмі щось крім гри?

Мабуть, саме тому, Вачовскі повернула на головні ролі лише Кіану Рівза та Кері-Енн Мосс, тим самим підкреслюючи, ключовий сенс нової стрічки – справжня любов здатна подолати все, навіть грань між реальністю та ілюзією.

І хоча хімія між Рівзом та Мосс навіть краща, ніж в оригінальній трилогії, ця досить проста, але дієва історія кохання тоне під нескінченними посиланнями на попередні фільми серії та сучасну попкультуру.

Власне, головна проблема нової “Матриці” зовсім не в сюжеті чи закладених у стрічку сенсах. Проблема – у виконанні. “Воскресіння” досить нерівно змонтовано, а окрім цього Лана Вачовскі вставляє забагато кадрів з оригінальної трилогії.

Прийом звісно не новий, але у виконанні Лани він стає надмірним і дратівливим. Доходить до того, що режисерка дозволяє собі двічі демонструвати кадри з того ж “Воскресіння”.

Що це? Глузування над глядачем? Черговий метамодерністський трюк? Жарт? Чи доведення ефекту “дежавю” до максимума?

Можливо, все й одразу, але, на жаль, нічого нового “Воскресінню” цей метод не додає.

Лана Вачовскі досить довго не хотіла повертатись до всесвіту “Матриці”, однак після втрати батьків та близького друга сім’ї, вона вирішила повернутись до Нео і Трініті, яких на відміну від батьків вона повернути могла. Таким чином для Лани “Матриця” стала терапевтичною практикою. Однак, навряд чи нова “Матриця” здатна викликати глибокі переживання у глядача.

Здається, що Вачовскі настільки заграється у новому фільмі в метамодерн, що в решті решт переграє саму себе. Емоційне підґрунтя, що режисерка вибудовує в стрічці, нею ж і знищується.

Лана Вачовскі вустами своїх героїв немов одразу ж відбивається від гіпотетичних нападок глядачів та критиків. Проте, підкреслення недоліків власної роботи не виправляє її.

Зрештою, один з героїв “Матриці: Воскресіння” говорить, що ностальгія – це найкращі ліки проти тривоги. Слушна думка, і цьому сенсі нова історія про Нео і Трініті дійсно може подарувати ностальгічні почуття, і в черговий раз нагадати, чому стрічка 1999-го року стала культовою.

Фото: IMDb

