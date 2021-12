Стівен Спілберг повертає собі юність: рецензія на стрічку Вестсайдська історія

Вестсайдська історія: рецензія на фільм Стівена Спілберга.

Минулого тижня в український прокат вийшла нова адаптація бродвейського мюзиклу 1957 року, що вже одного разу екранізували в 1961 році. Тоді стрічка стала культовою, виграла купу нагород, а також вразила ще зовсім юного Стівена Спілберга.

З того часу Спілберг мріяв зробити свою версію культового мюзиклу і в 2021 році мрія режисера нарешті здійснилась, а от що з цього вийшло – читайте в авторській рецензії.

В 1957 році у верхньому Вест-Сайді міста Нью-Йорк ворогують дві вуличні банди: ірландці “джети” та пуерторіканці “шарки”. Кожна з банд бажає витіснити іншу так контролювати бідний район, в той час як на фоні конфлікту запалюється історія кохання Марії (Рейчел Зеглер), сестри ватажка“шарків” та Тоні (Енсел Елгорт), колишнім лідером “джетів”.

На рівні з новою Матрицею та Людиною Павуком, стрічка повинна була стати однією з головних подій святкового передноворічнного сезону з усіма його атрибутами.

Ностальгія в цей період працює надзвичайно потужно і здатна затягнути навіть рідкісного глядача в кінотеатр. Однак, з Вестсайдською історією є одне велике питання: а кого взагалі вона повинна привернути?

Ностальгія в даному випадку навряд чи спрацює, оскільки покоління що бачило екранізацію мюзикла в шістедесятих навряд чи піде до кінотеатрів, особливо в країнах, що не називаються США.

Можливо Спілберг мітив у фанатів мюзиклів, адже в останні п’ять років після прем’єри стрічки Ла-Ла Ленд Демієна Шазелла, голлівудські продюсери зрозуміли що, здавалося б, мертвий жанр знову може цікавим.

Недарма кількість мюзиклів у прокаті зросла, а на жанрі виявилось можна не тільки заробляти, але й отримувати за це нагороди, як це трапилось цього року з Леосом Караксом в Каннах, де він отримав приз за найкращу режисуру.

Звісно, Вестсайдська історія повинна сподобатись фанатам мюзиклів.

Найбільш вражає, що це перший мюзикл в кар’єрі американського режисера, проте і тут він доводить свою майстерність.

За дві з половиною години Вестсайдська історія не встигає провиснути – Спілберг ідеально балансує між музичними епізодами і не перевантажує стрічку, при цьому в кожному з номерів він вибудовує фантастичну хореографію.

Навіть сцену без масовки, де головні герої зізнаються одне одному в почуттях на пожежних сходах, режисер робить достатньо динамічною – герой Елгорта співає і лазить по драбині одночасно.

Цікаво, що Спілберг не відходить від середини двадцятого сторіччя, а про сучасність нагадує лише операторська робота, більш динамічна постановка та нові музичні аранжування.

В усьому іншому режисер залишається вірним саме епосі своєї юності. Вестсайдська історія в руках Спілберга перетворюється на ретрошикову подорож, з чудовими костюмами, кольоровими платтями і класичною інтер’єрною естетикою п’ятдесятих.

Причому, елемент ретро проявляється не лише у декораціях та костюмах, але і в сюжеті – герої закохуються з першого погляду, за добу шаленіють одне від одного і навіть символічно заручаються в каплиці.

Таким чином Спілберг вибудовує абсолютно ескапістське кіно, що може привернути увагу не тільки фанатів мюзиклу, але й звичайних глядачів.

Вестсайдська історія стає своєрідною подорожжю по спогадам самого Стівена Спілберга, ностальгічною екскурсією для сучасного глядача та прикладом майстерності режисера. І слід визнати, що в першу чергу він зняв це кіно для себе, можливо саме це і відштовхне левову частину глядачів.

Для когось стрічка може бути нецікавою через передбачуваність і заїжджену історію. Але найкраще порівняти Вестсайдську історію з історіями старших родичів – можна слухати їх хоч в сотий раз, але все одно буде цікаво, адже ніхто цю ж історію так цікаво не розповість.

І Стівен Спілберг, якому сьогодні виповнюється 75 років як ніхто підходить на роль кінодідуся, який вирішив поділитись історією, яку ми вже чули багато раз.

