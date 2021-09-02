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ICTV Ранок 02.09.2021 20:20
02.09.2021 20:20
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Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні

Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні

Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото. 

Відома співачка виставила гарячі фото у своєму Інстаграм.

Зірка позувала у вишуканій та яскравій білизні. Доповнила образ рожевими стрічками, чим підкреслила підтягнуту талію.

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Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

Допис зібрав майже 5,5 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ріанна анонсувала вихід нового шоу.

Фото: Giphy

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Теги: Ріанна, шоу-бізнес
02.09.2021 20:20



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