Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні

Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото.

Відома співачка виставила гарячі фото у своєму Інстаграм.

Зірка позувала у вишуканій та яскравій білизні. Доповнила образ рожевими стрічками, чим підкреслила підтягнуту талію.

Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.

Допис зібрав майже 5,5 мільйонів вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ріанна анонсувала вихід нового шоу.

Фото: Giphy

