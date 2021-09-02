Яскраво і спокусливо. Ріанна показала фото у білизні

Ріанна прорекламувала власний бренд білизни пікантними фото.
Відома співачка виставила гарячі фото у своєму Інстаграм.
Зірка позувала у вишуканій та яскравій білизні. Доповнила образ рожевими стрічками, чим підкреслила підтягнуту талію.
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Знаменитість похизувалася стрункими ніжками та апетитними формами.
Допис зібрав майже 5,5 мільйонів вподобань.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ріанна анонсувала вихід нового шоу.
Фото: Giphy
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02.09.2021 20:20
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