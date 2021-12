Королеви стилю. Тіна Кароль і Бейонсе приміряли однакові образи

Американська співачка Бейонсе та українська виконавиця Тіна Кароль приміряли однакове вбрання.

Фотографіями кожна з артисток поділились в своєму Інстаграм.

І тепер фанати зірок порівнюють і сперечаються між собою, кому все-ж таки краще.

Прихильники Кароль — це просто справжня армія в соціальній мережі.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: tina_karol

