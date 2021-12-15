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ICTV Ранок 15.12.2021 19:15
15.12.2021 19:15
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Королеви стилю. Тіна Кароль і Бейонсе приміряли однакові образи

Королеви стилю. Тіна Кароль і Бейонсе приміряли однакові образи

Американська співачка Бейонсе та українська виконавиця Тіна Кароль приміряли однакове вбрання.

Фотографіями кожна з артисток поділились в своєму Інстаграм.

І тепер фанати зірок порівнюють і сперечаються між собою, кому все-ж таки краще.

Прихильники Кароль — це просто справжня армія в соціальній мережі.

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Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували гарячі фото Тіни Кароль.

Фото: tina_karol

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, Тіна Кароль, шоу-бізнес
15.12.2021 19:15



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