Саміт Східного партнерства: які новини для України привіз Зеленський із Брюсселю

Результати саміту Східного партнерства для України.

15 та 16 грудня у Брюсселі відбувся шостий саміт «Східного партнертсва».

Це ініціатива ЄС для поглиблення співпраці з шістьма державами: Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.

Щоправда, остання країна вперше з 2009 року саміт проігнорувала.

Перше, що слід розуміти, що саміт — це історія не про потенційний вступ до Євросоюзу.

Політолог Максим Джигун розповідає:

Та, схоже, представників ЄС таки дотиснули і в одному питанні отримали прорив.

Йдеться про так зване Асоційоване Тріо – це формат тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Грузією щодо інтеграції до Європейського Союзу, який націлений пришвидшити процес.

Політолог Володимир Фесенко говорить:

Спільну заяву трійки за окремими даними підтримали й лідери та представники деяких європейський держав.

Тобто ті держави, які завжди мали не надто однозначну позицію по відношенню до України і підтримка яких нам зараз як ніколи потрібна.

Значну підтримку в питання інтеграції з ЄС Україна почула, зокрема від партнерів з Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький:

З іншого боку, загалом Європейський Союз дуже обережно реагує до формату «тріо».

Адже єврочиновники не хочуть, що б кооперація України, Грузії та Молдови розвалила формат східного партнерства як такий.

Та експерти наголошують, формат таки слід міняти.Зокрема й тому, що асоційоване тріо дивиться в одному напрямку, а інші три країни – у протилежному.

Вони вбачають майбутнє і перспективу саме в форматі Східного партнерства.

Вони розуміють, що для них важливо збереження взаємин не тільки з державами, які обєктивно зазначили про свої прагнення щодо вступу до ЄС, але й з тими трьома іншими державами.

Насправді, очікувати великих досягнень для України від саміту Східного партнерства не варто було із самого початку.

Однак він відкрив інші можливості, кажуть експерти.

Що ще обговорювали під час саміту?

І невже наші перспективи членства в ЄС розвіялись остаточно?

Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про хартію партнерства з США.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.