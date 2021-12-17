Саміт Східного партнерства: які новини для України привіз Зеленський із Брюсселю

Результати саміту Східного партнерства для України.
15 та 16 грудня у Брюсселі відбувся шостий саміт «Східного партнертсва».
Це ініціатива ЄС для поглиблення співпраці з шістьма державами: Україною, Грузією, Молдовою, Вірменією, Азербайджаном та Білоруссю.
Щоправда, остання країна вперше з 2009 року саміт проігнорувала.
Асоційоване Тріо
Перше, що слід розуміти, що саміт — це історія не про потенційний вступ до Євросоюзу.
Політолог Максим Джигун розповідає:
— Це, скоріше, такий партнерський інститут, організація, яка спрямована на те, аби ЄС легше жилося із східними партнерами, сусідами, державами які не входять до ЄС, однак так чи інакше з ним співпрацюють.
Та, схоже, представників ЄС таки дотиснули і в одному питанні отримали прорив.
Йдеться про так зване Асоційоване Тріо – це формат тристоронньої співпраці між Україною, Молдовою та Грузією щодо інтеграції до Європейського Союзу, який націлений пришвидшити процес.
Політолог Володимир Фесенко говорить:
— Вперше ЄС погодився згадати про це в спільній заяві. Це невеличкий крок вперед. Символічний. Але за народним прислів’ям – «Вода камінь точить». Раніше і цього не було.
Спільну заяву трійки за окремими даними підтримали й лідери та представники деяких європейський держав.
— І це не тільки країни Балтії і Польща, які завжди були прихильниками розширення на схід ЄС, але й такі країни як Австрія, Нідерланди, — розповідає Джигун.
Тобто ті держави, які завжди мали не надто однозначну позицію по відношенню до України і підтримка яких нам зараз як ніколи потрібна.
Підтримка Польщі
Значну підтримку в питання інтеграції з ЄС Україна почула, зокрема від партнерів з Польщі.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький:
— Або Росія буде домінувати в країнах Східного партнерства протягом наступних десятиліть, або Європейський Союз відкриється більше, і ці країни стануть ще більше прив’язаними до ЄС з комерційної, економічної, соціальної та культурної точки зору.
З іншого боку, загалом Європейський Союз дуже обережно реагує до формату «тріо».
Адже єврочиновники не хочуть, що б кооперація України, Грузії та Молдови розвалила формат східного партнерства як такий.
Та експерти наголошують, формат таки слід міняти.Зокрема й тому, що асоційоване тріо дивиться в одному напрямку, а інші три країни – у протилежному.
За словами експерта, Максима Джигуна, Асоційоване Тріо не викликає величезної радості в ЄС.
Вони вбачають майбутнє і перспективу саме в форматі Східного партнерства.
Вони розуміють, що для них важливо збереження взаємин не тільки з державами, які обєктивно зазначили про свої прагнення щодо вступу до ЄС, але й з тими трьома іншими державами.
Насправді, очікувати великих досягнень для України від саміту Східного партнерства не варто було із самого початку.
Однак він відкрив інші можливості, кажуть експерти.Також по темі: Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна Нагадав світу, чей Крим! Які новини Зеленський привіз з Генасамблеї ООН Нормандський формат зайшов у глухий кут? Експерти спростували головні міфи про саміт
Що ще обговорювали під час саміту?
І невже наші перспективи членства в ЄС розвіялись остаточно?
Детальніше дивіться у сюжеті Роксолани Влох.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про хартію партнерства з США.
Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України