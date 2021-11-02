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Video: Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна

Кого насправді переміг Зеленський на президентських виборах 2019 року. Навіть через два роки після президентських виборів Україна продовжує сперечатися. Ті, хто підтримував п'ятого президента країни, не можуть пробачити прихильникам шостого. Ті, хто голосував за Зеленського – оголошують будь-яку критику свого кумира підступами Порошенка. Будь-яка розмова про переваги та недоліки натикається на хрестоматійне «а ваш ще гірший». Але всі, хто сперечається, втрачають один дуже важливий момент. [read_more_news] Який саме? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, які умови Путін висунув Зеленському Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна
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Кого насправді переміг Зеленський на президентських виборах 2019 року.

Навіть через два роки після президентських виборів Україна продовжує сперечатися.

Ті, хто підтримував п’ятого президента країни, не можуть пробачити прихильникам шостого.

Ті, хто голосував за Зеленського – оголошують будь-яку критику свого кумира підступами Порошенка.

Будь-яка розмова про переваги та недоліки натикається на хрестоматійне «а ваш ще гірший». Але всі, хто сперечається, втрачають один дуже важливий момент.

Також по темі: "Зливний бачок" або жертва? На які маніпуляції йдуть політики, щоб виграти вибори Неадекватність Кремля на руку Україні? Казарін про одну з головних помилок Росії Як Україна відбила газову атаку Кремля?

Який саме?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які умови Путін висунув Зеленському

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

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ICTV / Ранок / Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна / 02.11.2021 18:00
02.11.2021 18:00

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