Кого насправді переміг Зеленський під час президентських виборів? Думка Казаріна

Кого насправді переміг Зеленський на президентських виборах 2019 року.

Навіть через два роки після президентських виборів Україна продовжує сперечатися.

Ті, хто підтримував п’ятого президента країни, не можуть пробачити прихильникам шостого.

Ті, хто голосував за Зеленського – оголошують будь-яку критику свого кумира підступами Порошенка.

Будь-яка розмова про переваги та недоліки натикається на хрестоматійне «а ваш ще гірший». Але всі, хто сперечається, втрачають один дуже важливий момент.

Який саме?

Дивіться у сюжеті.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

