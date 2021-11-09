Нормандський формат зайшов у глухий кут? Експерти спростували головні міфи про саміт

Вся правда про Нормандський формат.
“Криза “Нормандського формату” зручна для західних лідерів, бо можна нічого не робити”, а “Меркель та Макрон готові піти на поступки і “злити” Донбас, бо злякалися зближення Росії з Китаєм” — це найгарячіші міфи, які ми знайшли в інтернеті про Нормандський формат.
Тож ми вдарили серпом по міфах у нашій новій однойменній рубриці і розібралися, де факти, а де — маячня!
Нормандський формат зайшов у глухий кут?
Андрій Каракуц, голова ГО “Центр прикладних досліджень” розповідає:
— Так, насправді, з грудня 2019 року не відбуваються зустрічі на рівні глав держав, ну і інші формати, зокрема міністрів закордонних справ і радників не мають успіхів.
Микола Давидюк, директор аналітичного центру “Політика” стверджує, що нині формат перебуває в кризі.
— Більш того, змінилися всі окрім Путіна в цьому форматі, уже з відходом Меркель жодної людини на переговорах в першому форматі уже немає, і дійсно він потребує перезавантаження.
“Криза “нормандського формату” зручна для західних лідерів
Наші союзники по Нормандському формату — Франція і Німеччина дуже зацікавлені в тому, щоб вийти з цього глухого кута.
Андрій Каракуц говорить:
— Тут головна проблема — це знову ж таки позиція РФ, яка не хоче йти на дипломатичні поступки, не хоче погоджуватися на вирішення конфлікту.
РФ зацікавлена в тому, щоб навіть після формального врегулювання цей конфлікт продовжував бути такою раковою пухлиною на тілі України.Також по темі: Домовилися про союз? Чи справді Туреччина допоможе Україні перемогти Росію НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про канцлерку та її наступників
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Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.
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Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України