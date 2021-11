Нормандський формат зайшов у глухий кут? Експерти спростували головні міфи про саміт

Вся правда про Нормандський формат.

“Криза “Нормандського формату” зручна для західних лідерів, бо можна нічого не робити”, а “Меркель та Макрон готові піти на поступки і “злити” Донбас, бо злякалися зближення Росії з Китаєм” — це найгарячіші міфи, які ми знайшли в інтернеті про Нормандський формат.

Тож ми вдарили серпом по міфах у нашій новій однойменній рубриці і розібралися, де факти, а де — маячня!

Андрій Каракуц, голова ГО “Центр прикладних досліджень” розповідає:

Микола Давидюк, директор аналітичного центру “Політика” стверджує, що нині формат перебуває в кризі.

Наші союзники по Нормандському формату — Франція і Німеччина дуже зацікавлені в тому, щоб вийти з цього глухого кута.

Андрій Каракуц говорить:

РФ зацікавлена в тому, щоб навіть після формального врегулювання цей конфлікт продовжував бути такою раковою пухлиною на тілі України.

Країни Заходу домовляться з Путіним за спиною України?

Які ще міфи розвіяли експерти?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні міфи про Європейський союз

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.