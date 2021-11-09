УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 09.11.2021 11:20
09.11.2021 11:20
Поділитися

Нормандський формат зайшов у глухий кут? Експерти спростували головні міфи про саміт

Нормандський формат зайшов у глухий кут? Експерти спростували головні міфи про саміт

Вся правда про Нормандський формат.

“Криза “Нормандського формату” зручна для західних лідерів, бо можна нічого не робити”, а “Меркель та Макрон готові піти на поступки і “злити” Донбас, бо злякалися зближення Росії з Китаєм” — це найгарячіші міфи, які ми знайшли в інтернеті про Нормандський формат.

Тож ми вдарили серпом по міфах у нашій новій однойменній рубриці і розібралися, де факти, а де — маячня!

Нормандський формат зайшов у глухий кут?

Андрій Каракуц, голова ГО “Центр прикладних досліджень” розповідає:

— Так, насправді, з грудня 2019 року не відбуваються зустрічі на рівні глав держав, ну і інші формати, зокрема міністрів закордонних справ і радників не мають успіхів.

Микола Давидюк, директор аналітичного центру “Політика” стверджує, що нині формат перебуває в кризі.

— Більш того, змінилися всі окрім Путіна в цьому форматі, уже з відходом Меркель жодної людини на переговорах в першому форматі уже немає, і дійсно він потребує перезавантаження.

“Криза “нормандського формату” зручна для західних лідерів

Наші союзники по Нормандському формату — Франція і Німеччина дуже зацікавлені в тому, щоб вийти з цього глухого кута.

Андрій Каракуц говорить:

— Тут головна проблема — це знову ж таки позиція РФ, яка не хоче йти на дипломатичні поступки, не хоче погоджуватися на вирішення конфлікту.

РФ зацікавлена в тому, щоб навіть після формального врегулювання цей конфлікт продовжував бути такою раковою пухлиною на тілі України.

Також по темі: Домовилися про союз? Чи справді Туреччина допоможе Україні перемогти Росію НАТО загрожує розкол? Чому та до чого тут французькі підводні човни Німеччина після Меркель. Експерти розвінчали головні міфи про канцлерку та її наступників

Країни Заходу домовляться з Путіним за спиною України?

Які ще міфи розвіяли експерти?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні міфи про Європейський союз

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: Німеччина, Нормандський саміт, Росія, Україна, Франція
09.11.2021 11:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь