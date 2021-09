Нагадав світу, чей Крим! Які новини Зеленський привіз з Генасамблеї ООН

Виступ президента Зеленського на 76 сесії Генеральної асамблеї ООН західні ЗМІ вже назвали одним із найколоритніших.

Але чи вдалося Києву донести свою позицію?

Що хотів сказати Глава України, а що захотіли почути світові лідери?

За словами експертів, ця поїздка президента України до США надзвичайно важлива, адже Генасамблея – це найвища публічна трибуна у світі.

Політолог-міжнародник Борис Тізенгаузен пояснює:

За словами експерта, було б нерозумно проігнорувати такий інструмент.

Зеленський з трибуни дорікнув ООН в неефективності, у нечесності і навіть розкритикував організацію за неучасть у саміті Кримська платформа.

“Виявилося, що в статтях про рівність, як у рекламі, є зірочки й напис дрібним шрифтом: “Всі ми люди, всі ми – в одному човні, але рятувальні шлюпки спочатку отримають пасажири 1-го класу”. А те, що ООН проігнорувала майданчик для вирішення проблем міжнародного права та окупації, – це якісь нові, ніким не схвалені принципи”.

Президент Зеленський на щорічній сесії Генасамблеї ООН виступає вже втретє.

Його перша поява на цьому міжнародному майданчику у 2019 році супроводжувалась скандалом через телефонну розмову із тодішнім президентом США Дональдом Трампом.

Той дзвінок у результаті закінчився спробою імпічменту останнього.

Минулого року сесія Генасамблеї проводилась в онлайн-режимі через пандемію коронавірусу.

І от, цьогоріч, Зеленський знову усьому світу нагадав, що Путін — ворог, якому не можна довіряти, що на Донбасі щодня ведуться бойові дії і що анексований Крим потрібно повертати Україні.

Політолог Володимир Фесенко каже, що нагадування про Крим та Донбас було правильним ходом:

Здавалося б, західні лідери, і зокрема наші партнери, вже безліч разів це чули і не лише від нинішнього президента.

Хіба варто товкти воду в ступі?

Експерти пояснюють, що це єдиний спосіб досягнути результатів.

Але чому?

