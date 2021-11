США втомилися від України? Що потрібно знати про нову Хартію партнерства з Вашингтоном

Дружба ще на 10 років.

У Вашингтоні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм американським колегою держсекретарем Ентоні Блінкеном, аби підписати нову Хартію стратегічного партнерства між Україною та США.

Попередній документ був підписаний ще у 2008 році.

Підписання нової Хартії про стратегічне партнерство, однозначно зміцнює зв’язки України зі Сполученими Штатами.

І вона вкотре підкреслює, що Київ все ще на порядку денному американської міжнародної політики.

Керівниця безпекових програм Ради зовнішньої політики “Українська Призма” Ганна Шелест каже:

“Це прогрес. По-перше, якщо ми проаналізуємо 13 стратегічних партнерів, які визначені в нашій стратегії звонішньо-політичної діяльності, то ми знайдемо підписані документи тільки у 3. Давній договір 2000 року, підписаний з Азербайджаном, угоду минулорічну з Великою Британією і от хартію із США”.

Ухвалена Хартія складається з 5 розділів, основним з яких є частина про безпеку.

У документі різко засуджують російську агресію і підкреслюють підтримку безпеки України.

Адже якщо порівнювати нову хартію із редакцією 2008 року, можна помітити й суттєвий “відкат” у підтримці нашої держави Сполученими Штатами.

Політолог Тарас Березовець пояснює:

“Цей документ багато в чому є кроком назад порівняно з тим, що ми мали в 2008 році. Тоді, нагадаю, склалися тісні і теплі відносини між адміністраціями президента Ющенка і Джорджа Буша молодшого, коли США повністю підтримали надання Україні ПДЧ. Зменшилася в цьому документі і підтримка євроатлантичних намірів в Україні. Прибрали абзаци, які були записані за часів Буша про однозначну підтримку членства в НАТО. Зараз цього вже не буде”.

З іншого боку, експерти зазначають, що не обов’язково у всіх документах мають прописувати підтримку євроатлантичних намірів України.

Але не НАТО єдиним. У документі не згадуються й інші важливі для нас питання.

Як-от: можливе залучення Сполучених Штатів до Нормандського формату чи іншого майданчику для перемовин з врегулювання війни на Донбасі.

Не згадано й зону вільної торгівлі із США, про яку натякали після зустрічі Джо Байдена і Зеленського кілька місяців тому.

І не забуваємо, що документ розрахований на наступні 10 років!

“Зараз, на жаль, ми бачимо регрес. Тому що, по-перше, сам документ зафіксований на рівні стратегічного партнерства, а треба було фіксувати, по суті, рівень союзництва. Україна мала змагатися за те, щоб стати і отримати статус особливого союзника США за межами НАТО. Цим статусом, наприклад, володіє Ізраїль”, — каже Тарас Березовець.

Але що ж пішло не так?

Невже в україно-американських відносинах пробігла чорна кішка?

Про це та багато іншого дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

