Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ

40-річна американська співачка Бейонсе показала розкішне декольте.

Цю серію світлин зірка виклала у свій Інстаграм-блог.

На знімках співачка при повному параді.

Наряд заменитості складає сукня у чорно-смарагдових кольорах.

Чорний мінімалістичний топ не приховує форми королеви Бі, але й навіщо, коли є що показувати.

А розріз на довгій смарагдовій спідниці оголює струнку ніжку зірки.

Більше зіркових новин дивіться усюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували образ Бейонсе на кінофестивалі.

Фото: beyonce

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.