Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ

40-річна американська співачка Бейонсе показала розкішне декольте.
Цю серію світлин зірка виклала у свій Інстаграм-блог.
На знімках співачка при повному параді.
Наряд заменитості складає сукня у чорно-смарагдових кольорах.
Чорний мінімалістичний топ не приховує форми королеви Бі, але й навіщо, коли є що показувати.
А розріз на довгій смарагдовій спідниці оголює струнку ніжку зірки.Також по темі: Королева. Бейонсе поділилася світлинами зі зйомок для глянцю Мама Бейонсе замилувала Інстаграм дитячим фото зірки Стиль Джей Ло: добірка модних образів легендарної латиноамериканки
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Нагадаємо, раніше ми показували образ Бейонсе на кінофестивалі.
Фото: beyonce