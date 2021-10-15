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ICTV Ранок 15.10.2021 18:00
15.10.2021 18:00
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Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ

Шикарні форми. Бейонсе показала спокусливий образ

40-річна американська співачка Бейонсе показала розкішне декольте.

Цю серію світлин зірка виклала у свій Інстаграм-блог.

На знімках співачка при повному параді.

Наряд заменитості складає сукня у чорно-смарагдових кольорах.

Чорний мінімалістичний топ не приховує форми королеви Бі, але й навіщо, коли є що показувати.

А розріз на довгій смарагдовій спідниці оголює струнку ніжку зірки.

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Нагадаємо, раніше ми показували образ Бейонсе на кінофестивалі.

Фото: beyonce

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Теги: інстаграм зірок, Бейонсе, шоу-бізнес
15.10.2021 18:00



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