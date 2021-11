Тіна Кароль про вокал, чоловіків і зворотній бік популярності — інтерв’ю | 33 за 3

Тіна Кароль дала ексклюзивне інтерв’ю в рубриці 33 за 3.

Довідка. Тіна Кароль — українська співачка, народна артистка України. Телеведуча та зірковий тренер у вокальних телешоу. Спражнє ім’я — Тетяна Ліберман. Посіла 7 місце на Євробаченні. Неодноразово ставала найкращою українською співачкою за версією Музикальної премії. сьогодні має 8 студійних альбомів, включаючи новий, який вийшов навесні цього року, та беззаперечну любов шанувальників. Виховує сина.

Яку найвищу ноту може взяти?

Чи вважає звання народної артистки пережитком минулого?

Чого ніколи не змогла б пробачати?

Який найдивніший подарунок їй дарували шанувальники?

Що зрозуміла за 15 років на сцені?

У якого б чоловіка ніколи не закохалась?

На ці та багато інших запитать Тіна Кароль відповіла Олександрі Кучеренко в рубриці 33 за 3.

Більше дивіться у відео.

Фото: tina_karol, aakucherenko

