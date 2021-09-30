Небезпечний трюк. Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах

Співачка Тіна Кароль здивувала фанатів екстремальним відео.
На фан-сторінці з’явився шокуючий допис.
На відео видно, як знаменитість стоїть на цвяхах.
— Я вперше стояла на цвяхах, я цього ніколи не робила. Для мене це було відкриття, наскільки я зможу прийняти, подолати страх і взагалі, що таке ілюзія болю, — підпис до відео.
Артистка стоїть на двох дошках зі цвяхів голими ногами і при цьому їй вдається посміхатись.
Тіна Кароль розповідає, що активно займається спортом, й дотримується спеціальної системи харчування.
Допис зібрав більше 15 тисяч вподобань.Також по темі: Тіна Кароль похизувалася пишним декольте Секрети маркетингу. Тіна Кароль сексуально рекламувала шовкові хустинки «Богиня», «найкраща в світі»: прихильники в захваті від оголеної Тіни Кароль
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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі знімки Тіни Кароль.
Фото: tina_karol