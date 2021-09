Небезпечний трюк. Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах

Співачка Тіна Кароль здивувала фанатів екстремальним відео.

На фан-сторінці з’явився шокуючий допис.

На відео видно, як знаменитість стоїть на цвяхах.

Артистка стоїть на двох дошках зі цвяхів голими ногами і при цьому їй вдається посміхатись.

Тіна Кароль розповідає, що активно займається спортом, й дотримується спеціальної системи харчування.

Допис зібрав більше 15 тисяч вподобань.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі знімки Тіни Кароль.

Фото: tina_karol

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.