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ICTV Ранок 30.09.2021 17:00
30.09.2021 17:00
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Небезпечний трюк. Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах

Небезпечний трюк. Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах

Співачка Тіна Кароль здивувала фанатів екстремальним відео.

На фан-сторінці з’явився шокуючий допис.

На відео видно, як знаменитість стоїть на цвяхах.

— Я вперше стояла на цвяхах, я цього ніколи не робила. Для мене це було відкриття, наскільки я зможу прийняти, подолати страх і взагалі, що таке ілюзія болю, — підпис до відео.

Артистка стоїть на двох дошках зі цвяхів голими ногами і при цьому їй вдається посміхатись.

Тіна Кароль розповідає, що активно займається спортом, й дотримується спеціальної системи харчування.

Допис зібрав більше 15 тисяч вподобань.

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Нагадаємо, раніше ми показували спокусливі знімки Тіни Кароль.

Фото: tina_karol

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Теги: інстаграм зірок, Тіна Кароль, шоу-бізнес
30.09.2021 17:00



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