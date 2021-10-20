Міні-сукня і розкішне декольте. Тіна Кароль зігріла підписників гарячим фото

Кожен гріється як може…
Тож і своїх прихильників вирішила трохи розігріти сексуальним знімком народна артистка України Тіна Кароль.
У чорній міні-сукні співачка похизувалась у Instagram своїм розкішним декольте.
Таким гарячим фото Кароль закликала піписників вгадати дату виходу релізу її нового альбому.
І поки одні гадали, інші запитували — з якої обкладинки зійшла та красуня.Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Тіна Кароль похизувалася пишним декольте Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ
А реліз альбому зірка таки анонсувала.
“Подвійний рай” буде доступний для прослуховування вже 28 жовтня.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Тіна Кароль стоїть на цвяхах.
Фото: karginaki