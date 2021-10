Міні-сукня і розкішне декольте. Тіна Кароль зігріла підписників гарячим фото

Кожен гріється як може…

Тож і своїх прихильників вирішила трохи розігріти сексуальним знімком народна артистка України Тіна Кароль.

У чорній міні-сукні співачка похизувалась у Instagram своїм розкішним декольте.

Таким гарячим фото Кароль закликала піписників вгадати дату виходу релізу її нового альбому.

І поки одні гадали, інші запитували — з якої обкладинки зійшла та красуня.

А реліз альбому зірка таки анонсувала.

“Подвійний рай” буде доступний для прослуховування вже 28 жовтня.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Тіна Кароль стоїть на цвяхах.

Фото: karginaki



