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ICTV Ранок 20.10.2021 21:10
20.10.2021 21:10
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Міні-сукня і розкішне декольте. Тіна Кароль зігріла підписників гарячим фото

Міні-сукня і розкішне декольте. Тіна Кароль зігріла підписників гарячим фото

Кожен гріється як може…

Тож і своїх прихильників вирішила трохи розігріти сексуальним знімком народна артистка України Тіна Кароль.

У чорній міні-сукні співачка похизувалась у Instagram своїм розкішним декольте.

Таким гарячим фото Кароль закликала піписників вгадати дату виходу релізу її нового альбому.

І поки одні гадали, інші запитували — з якої обкладинки зійшла та красуня.

Також по темі: Топлес і з черешнями у роті. Меган Фокс та Кортні Кардашян наробили галасу гарячими фото Тіна Кароль похизувалася пишним декольте Трендсетер. Кім Кардашян показала стильний і яскравий образ

А реліз альбому зірка таки анонсувала.

“Подвійний рай” буде доступний для прослуховування вже 28 жовтня.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Тіна Кароль стоїть на цвяхах.

Фото: karginaki

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Теги: інстаграм зірок, Тіна Кароль, шоу-біз
20.10.2021 21:10



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