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ICTV Ранок 14.12.2021 18:00
14.12.2021 18:00
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Діти їх полюблять! Книжки, які стануть кращим подарунком під ялинку

Діти їх полюблять! Книжки, які стануть кращим подарунком під ялинку

Який подарунок покасти дитині під ялинку? Одним із найбільш вдалих варіантів буде книга. Але не будь-яка, а справді захоплива, сповнена магічним духом Різдва та Нового року. 

Ранок у Великому Місті спільно з видавництвом Vivat склав список книг, які з максимальною ймовірністю сподобаються вашій малечі.

Найкращі новорічні книги для дітей

Викрадачі снігу

Авторка: Анастасія Нікуліна

Дев’ятилітній Річі понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину.

Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії!

Про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам.

Про різдвяних «павуків», які оберігають від Темряви.

І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Коли напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні, Річі вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти й викрасти сніг. І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці!

Заборонений Санта або перше Різдво Славки

Автор: Ярослав Степаненко

Книжка про Різдво, яке раптом… заборонили.

У школах розповідають, що різдвяні персонажі-суцільна вигадка.

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Однак десятирічного Славка ці заборони не лякають, а лише розбурхують цікавість.

Разом із батьком хлопчик розпалює не замурований усупереч наказу камін, і з цього починаються пригоди.

Дарунок Різдвяної зірки

Авторка: Агнешка Ножинська-Дем’янюк

«Дарунок Різдвяної зірки» — це шість добрих казок про несподівані пригоди на Різдво, сімейне застілля на Святвечір, чарівні подарунки й тепло, яким так приємно ділитися.

Святий Миколай, Віфлеємська зіронька й ангели принесуть героям цієї книжки справжню магію величного свята, а маленьким читачам розкажуть про найважливіші цінності Різдва — родинне коло та віру в дива.

Улюблені казки на ніч

Історія, які вам читали ваші батьки та бабусі, і які тепер час читати вашим діткам.

Про хороброго Кирила Кожум’яку і солом’яного бичка, нерозлучних друзів котика і півника та хитрющого пана Коцького — із цими героями народних казок малятам буде цікаво завжди.

Бабусині казки на добраніч

Авторка: Анна Казаліс

Щовечора бабуся-ведмедиця та бабуся-кролиця розповідають онукам цікаві казки про інших тварин.

Ці оповідки викликають сміх і замилування, а також змушують замислитися над тим, що все життя потрібно навчатись і не боятися перешкод, прагнути бути добрими, вмілими, працьовитими й бодай трішечки слухняними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.

Фото: Pexels

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Теги: книги, Новий Рік, Новий рік 2022
14.12.2021 18:00



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