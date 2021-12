Діти їх полюблять! Книжки, які стануть кращим подарунком під ялинку

Який подарунок покасти дитині під ялинку? Одним із найбільш вдалих варіантів буде книга. Але не будь-яка, а справді захоплива, сповнена магічним духом Різдва та Нового року.

Ранок у Великому Місті спільно з видавництвом Vivat склав список книг, які з максимальною ймовірністю сподобаються вашій малечі.

Авторка: Анастасія Нікуліна

Дев’ятилітній Річі понад усе любить свого дідуся, який замінив йому всю родину.

Він як ніхто розуміє і підтримує онука, а ще розповідає найцікавіші історії!

Про чорноборців — воїнів, які протистоять Вогняним Велетам.

Про різдвяних «павуків», які оберігають від Темряви.

І про те, що колись були морозні та сніжні зими, а не тоскна мряка, яка тягне з людей життя й віру в диво.

Коли напередодні Різдва дідусь опиняється в лікарні, Річі вирішує врятувати його. Для цього потрібно просто знайти й викрасти сніг. І допомогти в цьому можуть лише міфічні чорноборці!

Автор: Ярослав Степаненко

Книжка про Різдво, яке раптом… заборонили.

У школах розповідають, що різдвяні персонажі-суцільна вигадка.

Однак десятирічного Славка ці заборони не лякають, а лише розбурхують цікавість.

Разом із батьком хлопчик розпалює не замурований усупереч наказу камін, і з цього починаються пригоди.

Авторка: Агнешка Ножинська-Дем’янюк

«Дарунок Різдвяної зірки» — це шість добрих казок про несподівані пригоди на Різдво, сімейне застілля на Святвечір, чарівні подарунки й тепло, яким так приємно ділитися.

Святий Миколай, Віфлеємська зіронька й ангели принесуть героям цієї книжки справжню магію величного свята, а маленьким читачам розкажуть про найважливіші цінності Різдва — родинне коло та віру в дива.

Історія, які вам читали ваші батьки та бабусі, і які тепер час читати вашим діткам.

Про хороброго Кирила Кожум’яку і солом’яного бичка, нерозлучних друзів котика і півника та хитрющого пана Коцького — із цими героями народних казок малятам буде цікаво завжди.

Авторка: Анна Казаліс

Щовечора бабуся-ведмедиця та бабуся-кролиця розповідають онукам цікаві казки про інших тварин.

Ці оповідки викликають сміх і замилування, а також змушують замислитися над тим, що все життя потрібно навчатись і не боятися перешкод, прагнути бути добрими, вмілими, працьовитими й бодай трішечки слухняними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.