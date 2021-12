Розвиток у смартфоні. Корисні додатки для дітей та підлітків

Додатки створені не тільки, щоб нас розважати, але і для навчання та розвитку.

Зараз Ранок у Великому Місті розкаже вам про корисні та цікаві додатки для розвитку дітей від зовсім малечі і до підлітків.

Це гра для розвитку наймолодших користувачів. В ігровій формі вона допомагає малюкам пізнавати світ. Знайомить з різними тваринами, їхніми голосами та тим, що вони їдять.

Гра побудована в форматі подорожі, а дід Іван допомагає дітлахам розвиватися.

Додаток вчить лічити та давати логічні відповіді на питання.

Розвиваюча гра базується на книзі Еріка Карла «Дуже голодна гусениця».

Це цікаві головоломки для малюків, що знайомлять їх з кольорами та формами.

Гра побудована на головоломках у трьох вимірному просторі.

Вона допомагає, не тільки вчити нове, а й розвивати логічні здібності та математичне мислення.

Дуже гарний додаток для початку вивчення літер та слів. Тут дітлахи можуть вивчати як правильно звучать літери, як вони виглядають, а також дізнаватися нові слова та будувати речення.

Додаток буде в нагоді для тих, хто тільки починає вчитися читати.

На малечу чекає багато картинок та зображень, що будуть допомагати навчатися.

Також кожні буква та слово озвучуються, тому у дітей одразу працює зорова та слухова пам’ять.

Це цілий набір різних міні-ігор, що допомагає малюкам розвиватися в різних сферах. Тут і пазли, і ігри на логічне мислення… Різні вправи на дрібну моторику, просторове мислення та увагу.

Разом з грою можна вивчати тварин, пізнавати Сонячну систему, а також математику.

Коли дітки вже вивчили літери, можна підвищувати рівень складності та починати читати по складах. Читайлик добре в цьому допоможе. Програма побудована так, що малеча починає з найпростіших складів і закінчує складними.

Додаток зроблений так, щоб дитина зосереджувалася на конкретних складах та не відволікалась. Тутє звуковий супровід, а також можна завантажувати власні тексти.

Цікава гра для дошкільнят, яка допоможе розвити логічне мислення, а також познайомитися з правилами дорожнього руху.

Головна задача гравця – провести автобус по маршруту через місто.

По дорозі будуть траплятися різні знаки та складнощі. Окрім основної гри, тут ще є і додаткові міні-ігри.

Відома гра, яка буде цікава як дітям, так і дорослим, залежно від рівня складності слів чи словосполучень. Це гра на кілька людей.

Правила дуже прості: за конкретний час вам потрібно пояснити напарнику найбільшу кількість слів не використовуючи при цьому однокореневих.

У наймолодших гравців Аліас буде розвивати логічне та асоціативне мислення, уяву й пам’ять. Гарно те, що в цій грі можна обирати рівень та сферу слів і грати можна як з дітками, так і у дорослій компанії.

Цікава гра на логічне мислення. Головна задача – повторити на мотузочці малюнок з прикладу.

Але складність в тому, що деякі елементи вже закріплені, що і може заплутати гравця. Додаток має багато рівнів складності, останні з яких, будуть цікаві, навіть, дорослим.

Напевно, всі ми грали в цю гру в дитинстві. Тепер це можна робити і у смартфоні.

Правила старі, як світ – потрібно з одного великого слова зробити багато коротших.

Причому, грати можна як і самому, так і брати участь у турнірах. А незнайомі слова – подивитися в словнику.

Додаток допоможе в вивчанні початкової математики. Він покаже, як складати прості числові рядки і логічні патерни.

А також застосунок познайомить з математичними послідовностями.

Додаток на пізнання космосу та зірок.

Він розкаже про те, де знайти які світила, як виглядають сузір’я та де ховаються супутники.

Якщо дати доступ до геолокації, то застосунок покаже всі зорі та сузір’я, що ви можете побачити у себе над головою та розкаже про них.

Це справжня енциклопедія про космос.

Цікава гра для вивчення країн світу – де вони знаходяться та які прапори та столиці мають.

У додатку є просто атлас, а також і цікаві вікторини. Також гра має коротку довідку про країни.

Це застосунок для отримання нових знань в різних сферах.

Тут можна безкоштовно знайти інтелектуальні вправи на безліч тематик: хімія, математика, біологія, історія, мистецтво, інформатика та багато іншого.

Тут ви зможете ознайомитися з численною кількістю навчальних відео та статей і обов’язково дізнаєтесь про щось нове.

Цікавий застосунок для творчих людей.

У ньому можна створювати ескізи та замальовки для різних проектів на безкінечному полотні, використовувати цікаві дизайнерські штуки та функції. Зберігати ідеї та ділитися з друзями.

Застосунок створений на основі однойменного сервісу.

Тут ви можете знайти численну кількість курсів та уроків на будь-яку тематику – від дуже вузько направлених до загальних тем для загального розвитку.

Курси та тренінги можуть бути як безкоштовними, так і да додаткову платню. Але класно те, що кожний зможе знайти тут для себе щось цікаве.

Цілий комплекс ігор, направлених на розвиток логіки, математичних здібностей та тренування пам’яті.

Але, на відміну від подібних застосунків, цей має вже більший рівень складності. Також гра спрямована на розвиток усвідомленості та концентрації.

Головне фото: Pexels

Луїза Чекурда

