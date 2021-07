Топ найкращих мультфільмів, які варто подивитись усією сім’єю

Існує думка, що мультфільми створені лише для дітей. Проте задоволення від перегляду анімації можна отримувати у будь-якому віці. Хіба не так?

Ранок у Великому Місті підібрав для тебе найкращі мультфільми сучасності, які неодмінно варто переглянути.

Рейтинг IMDb: 7,5

Дія мультфільму розгортається у чарівному світі, який заселений міфічними істотами – кентаврами, ельфами, феями, тролями. Всі вони живуть разом із технологіями та абсолютно забули свої істинні призначення та чаклунство.

Але двоє братів завдяки чарівним здібностям вирішують повернути свого батька у світ живих хоча б на один день. Проте не все так просто, і щоб здійснити ритуал повністю, їм доведеться пройти низку випробувань.

Мультфільм був високо оцінений критиками, але не зміг порадувати довго глядачів у кінотеатрах через пандемію коронавірусу.

Рейтинг IMDb: 8,1

Ти ніколи не задумувався, що робиться у нас у голові? Чому ми робимо ті чи інші дії та відчуваємо певні емоції?

Ну, звичайно, відомо, що за всі ці процеси відповідає наш мозок. Але творці мультфільму Думками навиворіт припустили: «А що, якщо за все це відповідають різні загадкові істоти, які живуть у нас у голові?».

Емоції – ось найголовніша складова цього мультфільму. Саме вони робитимуть все, щоб маленька дівчинка стала самостійною, дорослою та врешті-решт зрозуміла, хто вона насправді.

Рейтинг IMDb: 8,4

Сім’я – це найдорожче, що може бути у будь-якої людини. Саме у цьому мультфільмі ми поринаємо в одне з найвідоміших мексиканських свят – День мертвих.

Жителі Мексики вірять, що саме в цей день потрібно згадувати своїх родичів, які померли, та святкувати. Адже ворота Потойбіччя відкриваються і сім’я може бути знову разом.

Проте Коко – герой анімаційного фільму робить помилку і випадково потрапляє у світ мертвих.

Він переживе багато подій та емоцій. Але найголовніше – він відкриє людям істину про свого прадідуся і помирить усіх членів родини.

Не забудьте запастись хустинками! Коко – надзвичайно чуттєвий мультфільм.

Рейтинг IMDb: 8,0

Напевно, усі знають історію дружби лисиці та зайця, які ходять на двох ногах та вміють говорити! Цей мультфільм однозначно наробив шуму.

Історія про світ, де живуть лише тварини зі своїми правилами та неймовірними героями – не може залишити байдужим нікого. Одні лише лінивці в цьому мультфільмі чого варті.

Головне – животи від сміху не порозривати від цих кумедних героїв.

Ти ще досі не дивився Зоотрополіс? Тоді мерщій збирай усю сім’ю та друзів. Вмикай мультфільм та насолоджуйся.

Рейтинг IMDb: 7,6

Неможливо було не додати до нашої підбірки один із мультфільмів про Діснеєвських принцес.

Проте Моана точно виділяється серед них. Вона не чекає свого принца у страшної мачухи. Ні! Вона бойова та рішуча. Моана покладається тільки на свої сили і хоче досягти успіху самостійно.

Звичайно, тут не обійдеться без вірного помічника та друга, з яким відносини не будуть такі вже солодкими із самого початку.

Проте віра та дружба зможе здолати усі перешкоди та зробити Моану справжньою героїнею.

Мультфільми – це неймовірний портал у світ казки. Вони будуть корисні як дітям, так і дорослим. І неможливо не погодитись, що у легкій формі анімаційні фільми дуже часто приховують у собі глибокий сенс та мораль.

