Що подарувати дитині на Новий Рік: найкращі ідеї

Подарунки на Новий рік, які точно сподобаються твоїй дитині.

З настанням передноворічного періоду батьки замислюються про подарунки для своїх дітей. Адже варіантів так багато, що ж очі розбігаються.

Але банальні презенти, наприклад, піжами, книги та солодощі вже не дивують молоде покоління і є неоригінальними.

Тому ми розповімо, про які подарунки справді мріють сучасні діти.

Дітям подобаються машинки, ляльки, фантастичні герої чи елементи одягу персонажів віртуальних ігор, кіно і коміксів.

Зокрема, зараз, серед хлопців дуже популярною стала Рукавичка нескінченності.

Це кольорова іграшка супергероя з коміксу, за допомогою якої дитина може слухати музику та виконувати цікаві завдання.

Кожна людина має якісь здібності. Можливо, твоя дитина відчуває музичний ритм або бажає спробувати себе виконавцем у рок-групі?

Важливо запитати, які інструменти подобаються саме їй. Залежно від віку, це може бути як іграшковий, так і справжній інструмент. Наприклад гітара, барабан, скрипка, синтезатор або піаніно.

Якщо твоя дитина вже давно мріє про собаку, кішку, хом’ячка або папугу, домашній улюбленець стане ідеальним новорічним подарунком.

Дозволь дитині нарешті стати відповідальною не лише за себе, але й за свого нового друга.

3D ручки зараз на піку популярності серед хлопців та дівчат.

За допомогою них можна створити архітектурні моделі, елементи декору, зробити листівку чи просто насолодитися процесом і намалювати картину на папері.

Такий подарунок не лише принесе дитині задоволення, але й допоможе розвинути її креативність.

Їх ще називають люмінесцентні фарби. Можна використовувати, щоб малювати на папері, а також на тілі чи обличчі.

Вони «заряджаються» від сонячних променів та електричного світла і швидко застигають, завдяки цьому – не розмазуються.

Люмінесцентні фарби допоможуть створити оригінальний новорічний образ для твоєї дитини.

Окуляри віртуальної реальності легко перенесуть дитину у фантастичний світ.

Достатньо їх вдягнути – і можна політати над містом, покататися на атракціонах, перенестися у минуле історії чи, наприклад, подорожувати світом.

Тим паче зараз існують моделі на будь-який бюджет.

Це настінна карта світу, яка спочатку була створена для мандрівників, щоб потім монеткою стирати контур країни, яку відвідав. Проте зараз існують скретч-карти на різну тематику: для вивчення космосу, флори та фауни світу тощо.

Такі набори мають компоненти для вивчення наук і довкілля. Можна спробувати вирощувати цукрові кристали, створювати нові хімічні речовини, приєднувати проводи чи випробовувати фізичні закони.

Такі іграшки якраз для тих, хто хоче пізнавати науки і проводити досліди.

Звичайні смарт-годинники показують час, дату, серцебиття, кількість кроків та фази сну. Але існують і спеціальні дитячі моделі з додатковими функціями.

Серед них – можливість подзвонити батькам, відстеження місця знаходження дитини та навіть прослушка.

Головне фото: Unsplash

