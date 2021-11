Функціональна та затишна: як оформити дитячу кімнату

Інтер’єр дитячої кімнати – яким він має бути у 2021 році? Ранок у Великому Місті зібрав головні модні тенденції дизайну. Вони допоможуть ідеально оформити кімнату вашого сина чи доньки.

Причому, освіжити кімнату можна, навіть якщо ви поки не збираєтесь робити ремонт. Для цього достатньо просто додати кілька оригінальних деталей.

Тож на що звернути увагу, щоб зробити дитячу кімнату сучасною, функціональною та затишною? Розповідаємо.

Часи, коли дівчаткам мали робити лише рожеву кімнату, а хлопчикам – тільки блакитну, давно пройшли.

Сучасна палітра дитячої вже не передбачає гендерних відмінностей.

У тренді – приємні пастельні кольори, які, за бажання, можна доповнювати яскравими кольоровими акцентами. От тільки надмірно різких кислотних відтінків бажано уникати – вони затишку кімнаті не додадуть.

У пріоритеті сьогодні такі кольори для оформлення дитячого простору:

Справді безпрограшний варіант – це оформлення дитячої у скандинавському стилі. Переваг у нього – безліч:

Однаково добре підходить і дівчаткам, і хлопчикам

Кімната виходить світлою і стильною

Біла основа ідеально поєднується з аксесуарами будь-якого кольору. А коли дитина підросте – кімнату можна буде легко оновити, просто замінивши аксесуари.

Стіна, пофарбована фарбою для шкільних дошок – це суперкрута річ, що сподобається будь-якій дитині.

Вона не лише стане розвагою, але й стимулюватиме доньку чи сина до творчості.

Вігвам у дитячій кімнаті – ідея не така вже й нова. Проте сьогодні вона актуальна, як ніколи.

У такому затишному будиночку дитина матиме особистий простір, де можна гратися, читати книжки та робити, що заманеться.

Вігвам можна придбати готовий або зробити власноруч із підручних матеріалів.

Якщо вибереш другий варіант – обов’язково переконайся в його міцності та безпечності.

Якщо габарити кімнати дозволяють, чудовим рішенням старе міні-спортзал у дитячій кімнаті.

Турнік, канати, шведська стінка – усе це буде для малюка більш корисним, ніж навіть найкрасивіший декор.

Зробити навіть найпростішу кімнату справді казковою допоможе правильно підібрана постільна білизна.

Якщо вік дозволяє, краще вибирати її разом із дитиною або хоча б орієнтуючись на її вподобання.

Хлопчикам можуть сподобатися роботи, машинки та супергерої, дівчаткам – єдинороги або мультяшні принцеси. Ну, а може й навпаки.

Фото: Pixabay

