Російська правителька? Історик розкрив правду про княгиню Ольгу

Вся правда про княгиню Ольгу.

Кремлівська пропаганда називає княгиню Ольгу начебто російською правителькою.

Два роки тому Путін навіть назвав на її честь аеропорт Пскова.

Але правда в тому, що Ольга до Російської Федерації не має жодного відношення.

Адже Московське Князівство виникло значно пізніше, за часи її правління.

То, ким насправді була княгиня Ольга?

Княгиня Ольга була першою християнкою Київської Русі

Історик Кирила Галушко говорить:

— Я би рідше вживав термін Київська русь, бо Русь була одна і знаходилася вона в Києві. Простіше говорити давня Русь, бо пізніша Русь – це також Україна.

Бо Київська, а потім скажуть Московська. Русь – одна, вона у нас.

Ольга була першою відомою християнкою на чолі держави, тому що за похованнями в Києві християни були, а в статусі княгині чи глави держави вона була першою.

Тобто вона була першою християнкою на чолі держави, але ще не створила християнство державною релігією.

Ольга не була справжньою правителькою

Оскільки вона походила з варязького, тобто скандинавського роду Рюриковичів — у вікінгів завжди жінка має дуже високий соціальний статус, то вона цілком спокійно сама урядувати.

Але вона у ролі регенши, тобто її син Святослав, якого ми знаємо, як завойовника – Святослав Ігоревич, він був малолітнім і при ньому відповідно мати виконувала функцію регенши.

Експерт згадав ще один приклад з історії, коли мати правила замість сина:

— Наприклад, Анна Ярославівна у Франції за свого сина Генріха, але княгині Ользі допомагали кваліфіковані так б мовити радники, тобто місцева еліта.

А коли Святослав став дорослим, вона відійшла на другий план.

Як княгиня перехитрила візантійського імператора?

Ольга створила податкову систему?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксені Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справжню історію створення Російської імперії.

Фото: Pixabay

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