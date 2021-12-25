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Video: Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна

Іван Богун: ким він був та чому ним слід пишатись. Він не пішов на співпрацю ані з росіянами, ані з поляками. Відмовився давати присягу московському цареві. І не заплямував своєї репутації. "Сміливий, розумний, надзвичайно популярний, вміє як ніхто інший, вдало діяти, сильний і хитрий, як лис, людина відважна і завзята". Саме так історики  описували Івана Богуна — одного з найвідоміших козацьких полковників  часів Хмельниччини, який чітко притримувався незалежної політики. [read_more_news] То яким був Іван Богун? І чому ним слід пишатися? Разом з істориком ми дослідили його історичну постать. Дивіться у рубриці Ксенії Богуславської "Міфи історії". Нагадаємо, раніше ми розповідали правду про Святослава Хороброго Фото: Pixabay

Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна
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Іван Богун: ким він був та чому ним слід пишатись.

Він не пішов на співпрацю ані з росіянами, ані з поляками.

Відмовився давати присягу московському цареві.

І не заплямував своєї репутації.

“Сміливий, розумний, надзвичайно популярний, вміє як ніхто інший, вдало діяти, сильний і хитрий, як лис, людина відважна і завзята”.

Саме так історики  описували Івана Богуна — одного з найвідоміших козацьких полковників  часів Хмельниччини, який чітко притримувався незалежної політики.

Також по темі: Зрадник чи герой? Чому Росія так сильно ненавидить Івана Мазепу Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію Донбас завжди говорив російською? Історик прокоментував тези кремлівських пропагандистів

То яким був Іван Богун?

І чому ним слід пишатися?

Разом з істориком ми дослідили його історичну постать.

Дивіться у рубриці Ксенії Богуславської “Міфи історії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали правду про Святослава Хороброго

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна / 25.12.2021 14:10
25.12.2021 14:10

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