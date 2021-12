Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна

Іван Богун: ким він був та чому ним слід пишатись.

Він не пішов на співпрацю ані з росіянами, ані з поляками.

Відмовився давати присягу московському цареві.

І не заплямував своєї репутації.

“Сміливий, розумний, надзвичайно популярний, вміє як ніхто інший, вдало діяти, сильний і хитрий, як лис, людина відважна і завзята”.

Саме так історики описували Івана Богуна — одного з найвідоміших козацьких полковників часів Хмельниччини, який чітко притримувався незалежної політики.

То яким був Іван Богун?

І чому ним слід пишатися?

Разом з істориком ми дослідили його історичну постать.

