Відмовився присягати Московському цареві! Історик розповів правду про полководця Івана Богуна

Він не пішов на співпрацю ані з росіянами, ані з поляками.

"Сміливий, розумний, надзвичайно популярний, вміє як ніхто інший, вдало діяти, сильний і хитрий, як лис, людина відважна і завзята".

Саме так історики описували Івана Богуна — одного з найвідоміших козацьких полковників часів Хмельниччини, який чітко притримувався незалежної політики.

То яким був Іван Богун?

Разом з істориком ми дослідили його історичну постать.

Відмовився давати присягу московському цареві. І не заплямував своєї репутації.[read_more_news]І чому ним слід пишатися?Дивіться у рубриці Ксенії Богуславської "Міфи історії". Нагадаємо, раніше ми розповідали правду про Святослава Хороброго