Князь Святослав Хоробрий: чи був він “російським воїном” і навіщо Кремль приписує його перемоги собі?

Експерти розповіли праду про князя Святослава Хороброго.

Кремлівські пропагандисти люблять маніпулювати, розказуючи про Святослава Хороброго, начебто він – “русский воин”.

Та і в інтернеті про нього написано чимало здогадок.

Ми обрали найцікавіші, аби разом з істориком розставити всі крапки над і, та з’ясувати: ким насправді був київський князь Святослав Хоробрий?

Марія Гуреш, історик, вважає, що це вигадка.

Ворна розповідає, що коли Святослав був дитиною, керівником Русі була Ольга, вона не була прихильницею різних походів військових і тд.

Візантія була дуже могутнім сусідом, і враховуючи те, що Святослав хотів максимально збільшити свою територію, то, звичайно, у нього були серйозні суперечки з Візантією.

Історик говорить:

І Візантія справді стала — одним із найбільших небезпечних і хитрих ворогів проти Святослава

Святослав справді правив великою територією, більшою частиною території сучасної України, велика частина сучасної Білорусі і невелика частина сучасної Росії.

Сучасна російська історія слово “невелика” витирає, каже бачте, мовляв, Росія теж була частиною Русі, і не даром ми називаємося Росією.

Марія Гуреш розповідає:

А якщо Святослав – це князь Русі, то це означає, що він був саме нашим правителем.

Росія дуже любить приписувати собі класних військових командирів.

У них такий високий рівень внутрішньої мілітаризації, їм дуже подобається тішити себе, що у них була найсильніша армія.

Саме їхні командири були найгеніальнішими.

Князь хотів створити свою імперію?

Чи справді Святослав Хоробриз розгромив хозарів?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Ксені Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справжню історію створення Російської імперії.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.