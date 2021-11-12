Звідки пішла фраза про «істинно руські території»? Експерт розвінчав міфи про Новоросію

Історичні факти про Новоросію.

Росія не заспокоїться поки не захопить так звані “ісконно руські території”, які називає Новоросією.

Але звідки взялася ця назва?

Ми зібрали популярні та актуальні тези про Україну з мережі, аби разом з істориком з’ясувати, де – правда, а де – чутки.

Південний схід України — це Новоросія?

В мережі гуляє думка про те, що Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Одеська область насправді належать до Новоросії.

Історик, автор книг з української історії, Александр Палій заперечує це твердження:

— Звичайно, це ніяка не Новоросія. Вони належали до Запорозької Січі з давніх давен, коли там ніякого російського впливу близько не було, коли кордон між Росією фактично проходив за 200 км Росії зі степом, за 200 км на південь від Москви, де існувала так звана “засечная черта” . Тому це повна і остаточна маячня.

Мешканці тих населених пунктів ніколи не знали, в них не було, визначення Новоросія, історичної пам’яті про неї.

Всі ці землі, деякі з них, належали до території України ще з часів Київської Русі.

Більшовики незаконно передали Новоросію УРСР

Експерт не згоден з такою думкою і розповідає:

—Повна маячня! В УРСР навпаки забиралися території, тобто території, які були однозначно в складі України – УНР, потім в складі УНР так званої проголошеної радянською столицею в Харкові. Всі території вже тоді апріорі входили до складу України – що УНР, що відповідно до цієї маріонеткової УРСР.

Насправді, в 24 році від України міста на сході України – це Шахти і Таганрог -це 1924 рік, тобто все було з точністю до навпаки.

Від України забрали землі, а не давали Україні.

Які ще міфи розвіяв?

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Фото: Unsplash

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