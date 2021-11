Звідки пішла фраза про «істинно руські території»? Експерт розвінчав міфи про Новоросію

Історичні факти про Новоросію.

Росія не заспокоїться поки не захопить так звані “ісконно руські території”, які називає Новоросією.

Але звідки взялася ця назва?

Ми зібрали популярні та актуальні тези про Україну з мережі, аби разом з істориком з’ясувати, де – правда, а де – чутки.

В мережі гуляє думка про те, що Харківська, Луганська, Донецька, Миколаївська, Херсонська, Одеська область насправді належать до Новоросії.

Історик, автор книг з української історії, Александр Палій заперечує це твердження:

Мешканці тих населених пунктів ніколи не знали, в них не було, визначення Новоросія, історичної пам’яті про неї.

Всі ці землі, деякі з них, належали до території України ще з часів Київської Русі.

Експерт не згоден з такою думкою і розповідає:

Насправді, в 24 році від України міста на сході України – це Шахти і Таганрог -це 1924 рік, тобто все було з точністю до навпаки.

Від України забрали землі, а не давали Україні.

Які ще міфи розвіяв?

Дивіться у сюжеті.

