Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію

Вся правда про створення Російської імперії.

Кремль не може змиритись з тим, що Російська імперія розвалилась.

Міфів в Інтернеті чимало.

Ми обрали найгарячіші, щоб разом з істориком розібратись, де правда, де справжня Російська історія і чому Русь — не Росія.

Росія краде українське споконвіку.

До того ж, Росія насправді — не зовсім Росія!

Із цього приводу академік Михайло Грушевський казав, що українці — це народ, у якого вкрали назву.

Брехати, красти та зневажати — це невід’ємна частина Кремлівської ідеології.

Хто вкрав і навіщо?

Та яка справжня історія Російської імперії?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль змінює історію Другої світової війни.

Фото: Unsplash

