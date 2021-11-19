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Video: Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію

Вся правда про створення Російської імперії. Кремль не може змиритись з тим, що Російська імперія розвалилась. Міфів в Інтернеті чимало. Ми обрали найгарячіші, щоб разом з істориком розібратись, де правда, де справжня Російська історія і чому Русь — не Росія. Росія краде українське споконвіку. До того ж, Росія насправді — не зовсім Росія! Із цього приводу академік Михайло Грушевський казав, що українці — це народ, у якого вкрали назву. Брехати, красти та зневажати — це невід'ємна частина Кремлівської ідеології. [read_more_news] Хто вкрав і навіщо? Та яка справжня історія Російської імперії? Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської. Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль змінює історію Другої світової війни. Фото: Unsplash

Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію
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Вся правда про створення Російської імперії.

Кремль не може змиритись з тим, що Російська імперія розвалилась.

Міфів в Інтернеті чимало.

Ми обрали найгарячіші, щоб разом з істориком розібратись, де правда, де справжня Російська історія і чому Русь — не Росія.

Росія краде українське споконвіку.

До того ж, Росія насправді — не зовсім Росія!

Із цього приводу академік Михайло Грушевський казав, що українці — це народ, у якого вкрали назву.

Брехати, красти та зневажати — це невід’ємна частина Кремлівської ідеології.

Також по темі: Нацист чи герой? Справжня історія Степана Бандери — #ДЕ_Декомунізація Нове дно в історії дипломатії? Як Медведєв вилив злість на Україну в статті Звідки пішла фраза про «істинно руські території»? Експерт розвінчав міфи про Новоросію

Хто вкрав і навіщо?

Та яка справжня історія Російської імперії?

Дивіться у сюжеті Ксенії Богуславської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, навіщо Кремль змінює історію Другої світової війни.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Чому Росія – насправді Московія? Несподівана правда про Російську імперію / 19.11.2021 13:30
19.11.2021 13:30

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