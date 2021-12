Їсти і не гладшати: ТОП продуктів, від яких не набирають вагу

Які продукти можна спокійно їсти і не переживати за фігуру? Ранок у Великому Місті зібрав список смачних, бюджетних і низькокалорійних продуктів, від яких не гладшають.

Морська капуста, або ж ламінарія, це цінний дієтичний продукт.

Вона є відмінним джерелом корисного йоду, і водночас майже повністю позбавлена енергетичної цінності. Якщо вживати ламінарію без олії, звісно.

По суті, суп – це просто ароматизована овочами, м`ясом та спеціями вода. Але вона здатна дати тобі ситість на кілька годин без жодної шкоди для фігури.

А якщо з`їсти пів тарілочки супу перед основною стравою, то тобі знадобиться значно менше їжі, щоб наїстися.

Втім, зауваж: якщо ти хочеш зварити свправді дієтичний суп, не роби його дуже жирним і наваристим. Достатньо буде овочевого набору і шматочка курячого філе без шкірки.

Так-так, це не жарти. Попкорн – це корисний і низькокалорійний продукт за умови, якщо ти приготуєш його власноруч, без додавання олії та цукру.

Цілий стакан попкорну – це лише 30 калорій!

А, завдяки своєму об`єму, він добре заповнює порожнину шлунка, тож відчуття ситості надовго тобі забезпечене.

Селера – унікальний овоч, який на 95% складається з води.

Калорій він майже не має, проте містить аж 30% добової дози вітаміну К. Основна функція цього вітаміну в тому, що він регулює згортання крові в організмі.

Важлива порада: намагайся купувати селеру свіжою. Оскільки вже через 5 днів після зрізання вона втрачає більшу частину своєї корсті.

Йогурт – ідеальний варіант для здорового дієтичного перекусу.

Завдяки вмісту корисних біфідобактерій, він покращує травлення, зміцнює імунітет і прискорює обмін речовин.

А щоб отримати всю цю користь без шкоди для фігури, вибирай низькокалорійний йогурт ­– з 1% жирності.

Від чашки такого напою ти отримаєш лише 120 калорій, тож можеш спокійно їсти його на дієті.

Яйця – відмінне джерело корисних речовин та енергії. Вони містять легкозасвоюваний білок і можуть стати дієтичною заміною жирним стейкам.

Споживай 1-2 яйця на день – і ти отримаєш користь без зайвих кілограмів.

Тунець містить незамінні жирні кислоти Омега-3 і зовсім мало калорій.

Вибирай охолоджене чи заморожене філе тунця. Якщо ж купуєш консерви – бери ті, що на воді, а не на олії. Як правило, вони мають менш насичений смак, проте точно не нашкодять твоїй фігурі.

