ТОП-5 продуктів, що допоможуть спалити жир

Продукти, яким під силу спалювати жир, існують! Ранок у Великому Місті зібрав п’ять найефективніших борців із зайвими кілограмами, що чекають на тебе в кожному супермаркеті. Поїхали!

Мало калорій, багато води – ідеальний овоч для всіх, хто хоче схуднути!

Огірки зволожують організм як зсередини, так зовні, та особливо знадобляться тим, хто активно тренується.

Цінні вітаміни і мікроелементи містить навіть шкірка огірка, тож, ми рекомендуємо її не зрізати.

Всі цитрусові за рахунок ефірних масел і флавоноїдів створюють сприятливі умови для розщеплення жирів.

Тож, твої зайві кілограми будуть танути на очах.

До того ж, апельсини багаті клітковиною та з їх допомогою дуже легко насититися.

Чим не ідеальний варіант для здорового перекусу?

Цей екзотичний фрукт відмінно справляється з розщепленням ліпідів.

Ти можеш вживати папаю до або після прийому їжі.

В обох випадках ферменти у її складі допоможуть швидко та легко схуднути.

У квасолі міститься багато білка, а білкова їжа – те, що треба для схуднення.

Саме бобові допоможуть вам ефективно “підсушити” тіло.

Виявляється, мигдаль перетравлюється організмом всього на 40%!

Решта жирів, що входять до складу корисного найвищою мірою горіха, не перетравлюються.

Засвоюється лише білок. Висновок: перекушувати мигдалем – дуже корисно для здоров’я та фігури.

Фото: Pexels

