Як схуднути в талії без дієт | 3 ефективні вправи

Скоро літо, сезон купальників, а отже кожна дівчина думає про те, як швидко схуднути в талії. Ранок у Великому Місті вирішив допомогти вам вирішити цю вічну проблему і підібрав вправи на кожен день, які дозволять зменшити об’єми за короткий період.

Головне правило – виконувати їх регулярно! Ніяких лінощів та переїдань на ніч. Хочете красиве тіло? Працюйте над ним.

Чому виникають жирові відкладення на животі та боках?

Малорухливий спосіб життя.

Незбалансоване харчування.

Стреси.

Як харчуватися, щоб схуднути в талії?

Менше їсти солодкого, зокрема цукру. Цурок складається із глюкози та фруктози. Коли ви його вживаєте в надмірній кількості, то печінка перенавантажується фруктозою й перетворює її на жир на животі.

Їжте менше вуглеводів або ж просто замініть прості вуглеводи на складні. Тобто замість солодкого, макаронів, випічки обирайте каші.

Їжте продукти, які містять клітковину – це овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, горіхи, бобові.

Дієтологи рекомендують їсти овочі та фрукти в сирому вигляді. Бо, коли ви варите, то продукти наполовину втрачають свою клітковину.

Як зменшити талію? Три дієві вправи

Зазвичай, одиничні вправи не допомагають впоратися з жировими відкладеннями в окремих місцях. Все повинно бути в комплексі, тобто варто виконувати вправи, які діють на всю групу м’язів. Найкращі помічники у цьому завданні: плавання, аеробіка, біг, планка.

Варто знати! За струнку талію відповідають косі м’язи живота.

Працюйте над ними, але не перестарайтеся, щоб навпаки випадково не збільшили талію.

Помилка! Якщо просто качати прес, то талія від цього не зменшиться.

Перед тим, як виконувати вправи, пам’ятайте, спершу потрібно зробити розминку.

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Вправа для тонкої талії №1 Нахили в сторони

Поставте ноги на ширині плечей. Руки розведіть у сторони на рівні плечей. Трішки зігніть коліна. Спину тримайте рівно. У такому положенні нахиляйтесь у сторони, торкаючись пальцями рук колін.

Вправа №2 Скручування лежачи

Ляжте на рівну поверхню. Покладіть руки за голову. Розведіть лікті. Зігніть одну ногу. Дотягайтесь протилежним ліктем руки до коліна. При цьому намагайтеся робити так, щоб ноги не торкалися землі.

Вправа №3 Повороти в сторони сидячи

Сядьте на рівну поверхню. Підніміть трохи ноги, можете схрестити, щоб було більш зручно. Візьміть в руки гантельку, пляшку з водою чи будь-що інше. У такому положенні повертайтеся в різні боки. При цьому ноги підняті, і працює лиш тулуб. Спробуйте, і ви відчуєте як працюють косі м’язи. Виконуйте повороти мінімум 15 разів на кожну сторону. Варто зробити 2-3 підходи. Між підходами хвилина перерви.

Любіть себе і турбуйтесь про своє тіло кожного дня. І тоді у більш зрілому віці ви скажете собі «спасибі».

Алла Гичка

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому важливий біг та як почати бігати зранку.

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