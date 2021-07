ТОП-3 розповсюджені міфи про схуднення

Міфи про схуднення – тепер ти точно знатимеш, що заважає тобі скинути зайві кілограми.

На жаль, більшість дівчат у боротьбі із зайвою вагою починають вірити всьому, що читають в Інтернеті або чують від подруг.

Ранок у Великому Місті відібрав 3 розповсюджених міфи про схуднення та вщент їх розвіяв. Читай та запам’ятовуй.

У фруктів відмінний імідж здорової, практично ідеальної їжі. Частково це, звичайно, правда.

У них море вітамінів, які добре впливають на організм, настрій та енергію. Дійсно, фрукти – це чудово.

Але, окрім вітамінів, вони містять ще й так звану фруктозу.

Вона являє собою відмінний зразок концентрованих вуглеводів, яких ми маємо ретельно уникати в процесі схуднення.

Тому максимум, що можна собі дозволити, це 2 фрукти на добу, і бажано – у першій половині дня.

Це правда, проте лише частково. Не можна у всьому покладатися на кардіо.

Одного разу у своєму інтерв’ю чемпіон світу з жіночого бодібілдингу Ліліан Тан зізналася, що колись робила тільки кардіо – багато і, як кажуть, безуспішно.

Її вага трохи знижувалася, проте коли спортсменка пройшла тест на кількість жиру, вона залишилася незмінною.

Звичайно, не всі дівчата хочуть стати бодібілдерами, але втрата калорій під час кардіо зробить вас менше, проте не знищить жир.

Додай до цього те, що фізично ти станете слабшою, а через те, що метаболізм сповільниться, знову набереш вагу.

Тому не забувай про силові навантаження. Без них — ніяк.

Якщо ти вірите у це, то караєте своє тіло, не даючи йому енергії та знижуючи метаболізм.

Серйозно, це не просто неефективно, це небезпечно.

Твоє тіло сприймає голод як загрозу, намагається накопичити жирові тканини для безпеки і починає саморуйнуватися.

Отже, не грайтеся з цим. Просто пам’ятай – треба спалювати більше калорій, ніж споживати. А голодування – це абсолютне і дуже небезпечне зло.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як схуднути в талії за тиждень.

Фото: Pexels

