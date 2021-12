Розмова Путіна та Байдена: як пройшли переговори та чого чекати Україні

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели у вівторок розмову по відеозв’язку.

Поки що великого вторгнення Росії в Україну не буде.

Десь так можна підсумувати двогодинну розмову двох президентів.

Звісно, новини хороші, от тільки деякі експерти кажуть, що розмову важко назвати як «зрадою», так і «перемогою».

Схоже США та Росія домовились продовжувати домовлятися.

Що, зрештою, для України в нинішніх умовах є прийнятним варіантом.

Політолог Володимир Фесенко розповідає:

Дуже важливо, що навіть російська сторона в своєму повідомленні зафіксувала, що американська сторона піднімала питання про концентрацію російських військ на кордоні.

Звісно лише на перший погляд видається, що телефонна розмова лідерів США та Росії відбулася лише для того, аби втихомирити Кремль і унеможливити повномасштабне вторгнення в Україну, про ризики якого західні та українські ЗМІ і розвідки говорять другий місяць.

Насправді, вся ескалація і відбулась задля того, аби диктатор міг з позиції сили вимагати щось у заходу і Байдена зокрема.

Експерти кажуть, що цілей, чи то забаганок у президента Росії кілька.

Політолог Микола Давидюк говорить:

Експерт вважає, що вони спеціально зводять війська на територію України і намагаються тиснути на захід.

І друга лінія цієї розмови – це теж вимога Росії, щоб Україна не рухалась в НАТО, тому що росіяни бояться НАТО і бояться його біля своїх кордонів і дуже сильно не хочуть, щоб Україна стала членом Альянсу.

Та Сполучені Штати в особі Байдена чітко дали зрозуміти, Росія не має пхати носа не у свої справи.

На думку експертів такі заяви показують, що Байден явно займав позицію сили, то ж відмова від ультиматумів і забаганок Путіна – це вже успіх для України.

Але чому справи України обговорювали без Зеленського?

До чого домовились?

І головне, що з цього всього очікувати Україні?

Детальніше про все у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіційні мережеві ресурси президента РФ

