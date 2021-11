Росія нарощує сили! Кремль готується атакувати Україну взимку?

Росія готується до повномасштабного нападу на Україну у січні-лютому 2022го року.

Про це заявив керівник української розвідки Кирило Буданов.

Вперше про нарощення російських військ біля східних кордонів України стало відомо наприкінці жовтня.

Тоді західні ЗМІ опублікували супутникові фотографії скупчення військ та техніки Росії у Смоленські області біля міста Єльня, що всього 260 км до наших кордонів.

Саме тоді наші західні партнери почали бити на сполох.

Керівник центру військово-правових досліджень, Олександр Мусієнко розповідає:

Після того як міністр закордонних справ України в США, потім відвідав Міноборони Україну, спільно з начальником розвідки і позиція різко почала мінятися.

До речі, вже деякі джерела наводили дані про те, що позиція міністра і начальника розвідки навіть не співпадала про те, що можливе повномасштабне вторгнення.

За даними української розвідки, російська атака включатиме в себе авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, з висадками десанту в Одесі й Маріуполі та вторгненням через Білорусь.

Причому, ймовірний зимовий наступ росіян може бути в рази більшим, ніж у 2014 році.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Міхайло Самусь говорить:

За даними західних ЗМІ, відомо, що Росія також направила додаткові війська і в окупований український Крим, на мис Опук, і розгорнула армії поблизу російського міста Павловськ у Воронезькій області.

Крім того, російські танки, гаубиці та балістичні ракети «Іскандер» вже стоять на відстані удару від українського кордону.

Експерт Михайло Самусь припускає, що якщо буде нанесено 300-400 ракетних ударів, тобто будуть попадати ракети в об’єкти критичної інфраструктури, в об’єкти управління, наприклад: Міноборони, Офіс президента України прилетить ракета, в парламент прилетить і т.д.

Все це буде супроводжуватись просто потужною інформаційною кампанією і відбудеться страшний хаос і паніка в Україні.

І кілька десятків мільйонів людей зірвуться зі своїх місць проживання і почнуть рухатися на захід.

В Росії заяви української розвідки та західних ЗМІ як завжди називають «істерикою» та «нагнітанням ситуації».

В той же час колишній помічник Путіна Владіслав Сурков пише статтю, у якій йдеться про невідворотність розширення Росії. Мовляв, не Кримом єдиним.

Але невже Путін дійсно може повторно напасти на Україну?

Але до чого готуватися?

Як саме Росія може домогтися свого?

Детальніше про це дивіться в сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Unsplash

