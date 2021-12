Топ-3 міфи про Крим: Як Росія нагагається зробити півострів “своїм”?

Останнім часом в інформаційному полі все частіше й частіше популяризуються міфи про “споконвічно російський” Крим.

Аби розвінчати історичні міфи російської пропаганди, Ранок у Великому Місті зібрав найпопулярніші з них про Кримський півострів. Разом з істориком Кирилом Галушком поставимо усі крапки над “і”.

Часто російські ЗМІ кажуть, що Крим – це історично російська земля.

Проте вони не називають в якому плані вони вважають її історично російською.

Якщо ж говорити про Російську державу, то дійсно десь двісті років Крим належав Російській імперії. Але населення його тоді не було російським.

Відповідно, в історії Криму російське панування і рисутність росіян – це лише 10%, тобто це така собі піна, – вважає експерт.

Говорити про споконвічність – це абсолютна маячня!

Ось уже й формулювання другого міфу, але вони дуже тісно переплітається з першим.

Щоб розвіяти остаточно цю думку історик наводить такий аргумент:

Тому думка про те, що в Криму жила велика частка росіян, є хибною. Вона використовується Росією для поширення пропаганди та “узаконення” своїх дій щодо анексії.

Проте є історичний факт, що російська адміністрація витісняла кримських татар.

Про “російську більшість” ми можемо починати говорити лише з 30-х років ХХ століття, але це не буде свідчити про те, що Крим “споконвічно російький”.

Ще навіть не пройшло 100 років, щоб мати підстави про це говорити.

Історики не можуть стверджувати, чи була п’яна вся президія Верховної Ради Радянського союзу, яка ухвалила це рішення.

Але можна сказати точно, що це не особисте рішення Хрущова, він лише як один із підписантів.

Тобто на момент після депортації кримських татар, це був 1954 рік, економіка, інфраструктура Криму перебувала в руїнах.

Російські колоністи, які приїжджали, там не затримувалися, і для того, щоб підняти з руїн напівпорожній півострів, його було, з точки зору радянської логіки, приєднано до найближчої робочої економічної структури, тобто Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Варто просто вчити історію своєї Батьківщини та шукати спростування таким міфам.

