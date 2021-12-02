УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США

Джо Байден говоритиме з Путіним і Зеленським щодо концентрації російських військ вздовж кордонів України. Із українським президентом розмов може бути дві – одна до, інша після розмови Байдена із Путіним. Тим часом, американська преса пише про ймовірну зустріч Путіна і Байдена ще до кінця цього року. Також в Америці обговорюють два основні варіанти реакції на можливе масштабне воєнне вторгнення Росії в Україну. [read_more_news] Що це за варіанти? Чи варто Україні непокоїтись через втрату підтримки Вашингтона? Чи готова Америка зупинити агресивну Росію? А також – чому у сенаті республіканці заблокували оборонний бюджет США? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ердоган хоче примирити Україну та Росію. Фото: joebiden, Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США
0 Коментувати

Джо Байден говоритиме з Путіним і Зеленським щодо концентрації російських військ вздовж кордонів України.

Із українським президентом розмов може бути дві – одна до, інша після розмови Байдена із Путіним.

Тим часом, американська преса пише про ймовірну зустріч Путіна і Байдена ще до кінця цього року.

Також в Америці обговорюють два основні варіанти реакції на можливе масштабне воєнне вторгнення Росії в Україну.

Також по темі: Хто занурить світ у хаос? Британська розвідка МІ-6 назвала глобальні загрози для всієї планети НАТО готується до війни з Росією? Чому країни Альянсу почали зміцнювати свої кордони Кремль уникне покарання за отруєння Навального?

Що це за варіанти?

Чи варто Україні непокоїтись через втрату підтримки Вашингтона?

Чи готова Америка зупинити агресивну Росію?

А також – чому у сенаті республіканці заблокували оборонний бюджет США?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Ердоган хоче примирити Україну та Росію.

Фото: joebiden, Офіційні мережеві ресурси президента РФ, Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США / 02.12.2021 11:15
02.12.2021 11:15

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь