Америка готова зупинити агресивну Росію? Чи варто Україні сподіватись на підтримку США

Джо Байден говоритиме з Путіним і Зеленським щодо концентрації російських військ вздовж кордонів України.

Із українським президентом розмов може бути дві – одна до, інша після розмови Байдена із Путіним.

Тим часом, американська преса пише про ймовірну зустріч Путіна і Байдена ще до кінця цього року.

Також в Америці обговорюють два основні варіанти реакції на можливе масштабне воєнне вторгнення Росії в Україну.

Що це за варіанти?

Чи варто Україні непокоїтись через втрату підтримки Вашингтона?

Чи готова Америка зупинити агресивну Росію?

А також – чому у сенаті республіканці заблокували оборонний бюджет США?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

