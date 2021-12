Турецький формат: Ердоган хоче примирити Україну та Росію?

Президент Туреччини Ердоган пропонує стати посередником у переговорах Росії та України.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який часто називає Путіна другом, запропонував стати посередником між Москвою і Києвом, коли російські війська вичікують на наших кордонах.

За словами призидента Ердогана, Туреччина виступає за забезпечення миру з акцентом на становище кримських татар:

Звісно, що для нас було би цікаво, аби до вирішення російсько-української війни було залучено якомога більше партнерів.

Тому що це би одразу показувало би – що це не лише наші українські проблеми, це регіональна проблема, це європейська проблема, це навіть проблема світової безпеки.

Тому залучення нових партнерів для нас вигідно.

Політолог, Сергій Таран говорить:

Справа в тому, що у Ердогана є позитивний досвід у врегулюванні – Туреччина виступає посередником у регулювання в азербайджансько-вірменському конфлікті, де Росія на сьогодні теж присутня.

У них є у Вірменії військова база – навіть дві військові бази.

Можливо, варто було розглянути варіант платформи, створення новітньої платформи, тому що Туреччина розуміє наші проблеми і вона зацікавлена в розв’язанні цього конфлікту – особливо в плані повернення нам Криму.

І якщо в Києві оцінили пропозицію Ердогана як сильну і своєчасну, то в Москві прогнозовано відкидають потенційний Турецький процес чи формат.

Чи погодиться Путін на умовний Стамбульський процес замість ні живого, ні мертвого Мінського?

Та як турецьку ініціативу оцінюють в Україні?

