Літав над Перською затокою. Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку

Український співак Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку.
Знімки артист виклав в свій Інстаграм.
До речі, на Дмитро з тих зірок, що віддають перевагу активному відпочинку.
Тому він додав трохи екстриму.
І вирішив політати над Перською затокою.
– Вчора над Перською затокою пролетів невідомий літаючий об’єкт! Усі відчули кохання та ритм! – підписав допис.
Не забув і про підписників і запитав їх, що екстремальне пробували вони.
Серед кометарів знайшлась відповідь зіркового колеги Дантеса.
Володимир розповів, що з екстремального пробував прийти додому п’яним о 3 годині ночі, хоча обіцяв мамі бути о 10 годині.Також по темі: "Проживай кожну мить": Монатік гайнув з дружиною до Мілану Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги зірок.
Фото: monatik_official