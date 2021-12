Літав над Перською затокою. Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку

Український співак Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку.

Знімки артист виклав в свій Інстаграм.

До речі, на Дмитро з тих зірок, що віддають перевагу активному відпочинку.

Тому він додав трохи екстриму.

І вирішив політати над Перською затокою.

Не забув і про підписників і запитав їх, що екстремальне пробували вони.

Серед кометарів знайшлась відповідь зіркового колеги Дантеса.

Володимир розповів, що з екстремального пробував прийти додому п’яним о 3 годині ночі, хоча обіцяв мамі бути о 10 годині.

