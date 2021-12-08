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ICTV Ранок 08.12.2021 15:10
08.12.2021 15:10
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Літав над Перською затокою. Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку

Літав над Перською затокою. Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку

Український співак Дмитро Монатік похизувався фото з відпочинку.

Знімки артист виклав в свій Інстаграм.

До речі, на Дмитро з тих зірок, що віддають перевагу активному відпочинку.

Тому він додав трохи екстриму.

І вирішив політати над Перською затокою.

– Вчора над Перською затокою пролетів невідомий літаючий об’єкт! Усі відчули кохання та ритм! – підписав допис.

Не забув і про підписників і запитав їх, що екстремальне пробували вони.

Серед кометарів знайшлась відповідь зіркового колеги Дантеса.

Володимир розповів, що з екстремального пробував прийти додому п’яним о 3 годині ночі, хоча обіцяв мамі бути о 10 годині.

Також по темі: "Проживай кожну мить": Монатік гайнув з дружиною до Мілану Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде Гаряча мексиканка. Даша Астаф'єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Більше зіркових новин дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги зірок.

Фото: monatik_official

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Теги: інстаграм зірок, Дмитро Монатік, шоу-бізнес
08.12.2021 15:10



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