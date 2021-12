Гаряча мексиканка. Даша Астаф’єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Даша Астаф’єва показала груди, подражнивши трохи своїх підписників.

Так днями скандальна українська модель та співачка виклала в Instagram оригінальні кадри в яскравому образі з трояндами на голові.

Але найцікавіше взяла і прикрила чайничком.

Деякі підписники порівняли Дашу до гоголівської Оксани — коханої Вакули.

Але більшість одразу зрозуміли, що модель приміряла образ відомої мексиканської художниці Фріди Кало.

Не посперечаєшся — образ гарячої мексиканки Астаф’євій дуже до лиця…

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: da_astafieva

