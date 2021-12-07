Гаряча мексиканка. Даша Астаф’єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Даша Астаф’єва показала груди, подражнивши трохи своїх підписників.
Так днями скандальна українська модель та співачка виклала в Instagram оригінальні кадри в яскравому образі з трояндами на голові.
Але найцікавіше взяла і прикрила чайничком.
Пийте чай. І бережіть одне одного, — підписала Астаф’єва.
Деякі підписники порівняли Дашу до гоголівської Оксани — коханої Вакули.
Але більшість одразу зрозуміли, що модель приміряла образ відомої мексиканської художниці Фріди Кало.
Не посперечаєшся — образ гарячої мексиканки Астаф’євій дуже до лиця…Також по темі: Оголена і з усіх ракурсів. Хайді Клум поділилась гарячими фото І знову фото з пляжу. Даша Астаф'єва похизувалась пишним декольте Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці.
Фото: da_astafieva