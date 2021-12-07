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ICTV Ранок 07.12.2021 14:20
07.12.2021 14:20
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Гаряча мексиканка. Даша Астаф’єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Гаряча мексиканка. Даша Астаф’єва приміряла на себе образ Фріди Кало

Даша Астаф’єва показала груди, подражнивши трохи своїх підписників.

Так днями скандальна українська модель та співачка виклала в Instagram оригінальні кадри в яскравому образі з трояндами на голові.

Але найцікавіше взяла і прикрила чайничком.

Пийте чай. І бережіть одне одного, — підписала Астаф’єва.

Деякі підписники порівняли Дашу до гоголівської Оксани — коханої Вакули.

Але більшість одразу зрозуміли, що модель приміряла образ відомої мексиканської художниці Фріди Кало.

коментарі під постом Астаф'євої

Не посперечаєшся — образ гарячої мексиканки Астаф’євій дуже до лиця…

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Даша Астаф’єва влаштувала фотосесію на рибалці.

Фото: da_astafieva

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Теги: інстаграм зірок, Даша Астаф’єва, шоу-бізнес
07.12.2021 14:20



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