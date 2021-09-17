“Проживай кожну мить”: Монатік гайнув з дружиною до Мілану

Популярний артист Дмитро Монтік гайнув із дружиною до сонячної Італії.
Так напередодні він залюбки поділився зі своїми прихильниками в Instagram цими радісними кадрами:
На честь такої спекотної поїздки він навіть італійською почав розмовляти:
Vivi ogni momento adesso, – підписав Монатік.
Якщо ж українською, то співак закликав проживати кожну мить зараз.
І додати нічого…
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про чутливий кліп Монатіка.
Фото: irinamonatik
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17.09.2021 20:20
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