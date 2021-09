“Проживай кожну мить”: Монатік гайнув з дружиною до Мілану

Популярний артист Дмитро Монтік гайнув із дружиною до сонячної Італії.

Так напередодні він залюбки поділився зі своїми прихильниками в Instagram цими радісними кадрами:

На честь такої спекотної поїздки він навіть італійською почав розмовляти:

Якщо ж українською, то співак закликав проживати кожну мить зараз.

І додати нічого…

