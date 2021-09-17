УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 17.09.2021 20:20
17.09.2021 20:20
Поділитися

“Проживай кожну мить”: Монатік гайнув з дружиною до Мілану

“Проживай кожну мить”: Монатік гайнув з дружиною до Мілану

Популярний артист Дмитро Монтік гайнув із дружиною до сонячної Італії.

Так напередодні він залюбки поділився зі своїми прихильниками в Instagram цими радісними кадрами:

На честь такої спекотної поїздки він навіть італійською почав розмовляти:

Vivi ogni momento adesso, – підписав Монатік.

Якщо ж українською, то співак закликав проживати кожну мить зараз.

І додати нічого…

Також по темі: Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе "Незабаром повернусь". Брітні Спірс видалила акаунт в Instagram "Притискай мене ще сильніше". Тіна Кароль поділилась спокусливими знімками

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про чутливий кліп Монатіка.

Фото: irinamonatik

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Дмитро Монатік, Шоу-бізнез
17.09.2021 20:20



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь