УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 07.12.2021 19:15
07.12.2021 19:15
Поділитися

Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде

Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде

О це так гігантського кактуса показала днями у своєму Instagram відома українська телеведуча і народна улюблениця Леся Нікітюк.

Нещодавно вона гайнула на відпочинок до Африки.

Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде, — прокоментувала Нікітюк.

Нікітюк із кактусом фото

“Свят, свят, свят”, — прокоментувала балерина Катерина Кухар.

Прихильники телеведучої теж підтримали тему жарту.

Проте не лише кумедними фото ділилась Нікітюк.

Яка ж відпустка без купальника?

Також по темі: Без чоловіка. Надя Дорофєєва показала, як відпочиває в Португалії Відпочинок на кілька каратів. Леся Нікітюк приміряла коштовну прикрасу Ось це так спека! У неоновому бікіні Каменських похвалилася відпочинком у Дубаї

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку.

Фото: lesia_nikituk

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: інстаграм зірок, Леся Нікітюк, шоу-бізнес
07.12.2021 19:15



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь