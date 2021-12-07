Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде

О це так гігантського кактуса показала днями у своєму Instagram відома українська телеведуча і народна улюблениця Леся Нікітюк.
Нещодавно вона гайнула на відпочинок до Африки.
Скільки живу, а на такій екскурсії ще не була. Так виглядає секс-шоп на Кабо-Верде, — прокоментувала Нікітюк.
“Свят, свят, свят”, — прокоментувала балерина Катерина Кухар.
Прихильники телеведучої теж підтримали тему жарту.
Проте не лише кумедними фото ділилась Нікітюк.
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Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк приміряла розкішну перуку.
Фото: lesia_nikituk