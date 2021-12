Гіганський кактус і симпатичний купальник. Леся Нікітюк показала відпочинок у Кабо-Верде

О це так гігантського кактуса показала днями у своєму Instagram відома українська телеведуча і народна улюблениця Леся Нікітюк.

Нещодавно вона гайнула на відпочинок до Африки.

“Свят, свят, свят”, — прокоментувала балерина Катерина Кухар.

Прихильники телеведучої теж підтримали тему жарту.

Проте не лише кумедними фото ділилась Нікітюк.

Яка ж відпустка без купальника?

Фото: lesia_nikituk

