Кара Делевінь: секрети бездоганної зовнішності моделі

Модель та акторка Кара Делевінь – одна з головних зірок британської моди. Вона відома не лише своїми скандальними фотосесіями та бісексуальними романами, але й бездоганною зовнішністю.

Детальніше про секрети краси моделі читай у матеріалі просто зараз.

Про густі брови як у Кари Делевінь мріє чимало дівчат по всьому світу.

Але коли красуню запитують, у чому їх секрет, вона говорить: “Немає жодних секретів, я просто їх не вищипую!”

Покращити колір обличчя моделі допомагає вельми оригінальна вправа: щодня вона робить стійку на руках.

Кара впевнена: приплив крові до голови дуже корисний для шкіри обличчя.

Знайти недоліки на обличчі Кари Делевінь – задача майже нездійсненна.

Красуня зізнається: вона постійно міняє засоби догляду з шкірою, щоб вона не звикала до того чи іншого продукту.

Кара – прихильниця модного масажу обличчя мікроголками.

Процедура запускає процес регенерації клітин та підтягує шкіру. Ефект від однієї процедури триває до двох тижнів, говорить модель.

Кара любить смачно поїсти та майже ніколи не сидить на дієтах. Більше того, в її меню часто присутній бекон.

Дівчина впевнена, що м’ясо позитивно впливає на стан шкіри і колір обличчя.

