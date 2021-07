Секрети краси Марго Роббі: 5 б’юті-правил зірки

Секрети краси австралійської акторки Марго Роббі допоможуть тобі виглядати, як справжня зірка. Читай і бери на замітку!

Марго Роббі стала відомою на весь світ завдяки ролі в культовому фільмі Вовк з Уолл-Стріт, де зіграла разом із Леонардо ді Капріо.

Потім ми бачили цю білокуру красуню в ролі епатажної і зухвалої Харлі Квінн у стрічці Загін самогубців і в образі Тоні Хардінг у фільмі Тоня проти всіх. За цю роль акторка навіть була номінована на Оскар.

Однак ця дівчина вражає не лише своїм акторським талантом, а й неябиякою красою.

Ранок у Великому Місті зібрав 5 правил краси 29-річної зірки. Можливо, вони стануть у нагоді й тобі.

У Марго є дуже важливе правило: завжди змивати косметику на ніч, якою б втомленою вона не була.

Основа тренування Роббі – це кардіо. Красуня любить біг, качає сідниці, займається серфінгом, а ще – кілька разів на тиждень ходить на бокс.

Тренер акторки впевнений: своїй стрункій та підтягнутій фігурі вона зобов’язана, в першу чергу, боксу.

У зіркової красуні іноді виникає припухлість очей, але вона точно знає, як від неї позбутися.

Все просто.

Треба взяти дві охолоджені столові ложки та прикласти їх до очей на 10 хвилин. Або зробити компрес із червоного китайського чаю Лапсан Соучун.

Марго Роббі не користується бальзамом для губ, замість цього надає перевагу живильному крему для сухої шкіри.

За словами зірки, він працює набагато швидше та ефективніше.

Марго Роббі впевнена, що її режим харчування допомагає зберігати струнку фігуру. Хоча, власне, такий підхід протиречить порадам багатьох дієтологів.

Вранці зірка не снідає, о 12 години випиває стакан смузі, а ще через кілька годин обідає білковими стравами.

Зірка переконана: якщо замість сніданку займатися спортом – метаболізм розганяється і людина не товстішає.

Фото: IMDb

Аліна Литвиненко

