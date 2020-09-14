Секрети краси Кейт Міддлтон – як доглядає за герцогиня Кембриджська

Кейт Міддлтон, так само як і всі знаменитості, має свої секрети краси. Хочеш дізнатися, як займається собою герцогиня Кембриджська? Тоді читай у матеріалі. Ранок у Великому Місті вже все підготував.
Секрети краси Кейт Міддлтон
Правила в харчуванні
Кейт Міддлтон намагається дбати про свій шлунок. Попри те, що вона любить поїсти смачне та калорійне, іноді доводиться стримувати свій апетит.
Д її раціони входять риба, куряче м’ясо, оливкова олія, горіхи, різноманітні овочі та продукти, насичені корисними жирами.
А від солодкого вона повністю відмовилась. Лише на Різдво може побалувати свій шлунок фруктовим кексом і пудингом.
Ні для кого не секрет – те, що ми їмо, відображається на нашому обличчі. Щоб шкіра виглядала здоровою, Кейт щодня випиває стакан смузі. Туди входять: кейл (капуста), шпинат, сік чорниці, коріандр і спіруліна.
Раз на тиждень герцогиня робить розвантажувальний день. Тоді вона лиш їсть овочі, фрукти та п’є воду з лимоном.
Косметичні засоби для обличчя
Із часів вагітності герцогиня Кембриджська почала користуватись виключно органічними засобами.
Зранку Кейт Міддлтон використовує молочко або гель для вмивання, після чого робить масаж на обличчя. До того ж вона ніколи не витирає шкіру рушником, лише одноразовими серветками.
Ще один із секретних засобів герцогині – масло шипшини. Воно прекрасно дбає про шкіру обличчя і допомагає розгладити зморшки.
Спорт
Ти лише подивись, у якому стані зараз знаходиться фігура Кейт Міддлтон! І це при тому, що вона тричі мама. Триматись у формі їй допомагають: кроссфіт, катання на лижах, пілатес і великий теніс.
До речі, пілатесом вона займається самостійно. Адже вправи, які виконує Кейт, досить прості, при цьому вони допомагають розробити м’язи спини і покращити гнучкість тіла.
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Тепер ти знаєш усе про особисті правила краси герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон. Користуйся її секретами і читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про
секрети краси Міли Куніс.
Алла Гичка
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14.09.2020 15:30
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