Ідеальна фігура та шкіра: секрети краси Емілі Ратаковскі

Секрети краси Емілі Ратаковскі, які дозволяють зірці завжди ідеально виглядати.

30-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі днями народила первістка. Хлопчик, якого назвали Сильвестр Аполло Беар, з’явився на світ 8 березня.

Зірка має приголомшливу фігуру, тож не соромилася показувати її на численних оголених фото навіть під час вагітності.

Втім, такий результат не дістається просто так: зірка щодня старанно працює над своїм тілом і обличчям.

Ранок у Великому Місті розповів, як Емілі доглядає за собою.

Коли дивишся ідеальний прес Емілі, зовсім не віриться, що вона дозволяє собі випічку. Проте в її ранковому ритуалі є чашка міцного еспресо та круасан.

Це допомагає задовольнити потребу в швидких вуглеводах і без проблем дотримуватись здорового харчування протягом решти дня.

Адже після ранкового смаколика красуня вже не дозволяє собі нічого зайвого.

Чимало зірок говорять про шкоду м’яса і дотримуються принципів вегетаріанства. Втім, це не про Ратаковскі. Ця красуня з радістю з’їсть соковитий стейк на обід.

Емілі п’є багато чистої води – аж до 3 літрів на день. Вона впевнена, що це необхідно і для хорошого обміну речовин, і для чистої шкіри.

Також модель намагається дотримуватись режиму сну. Якщо у планах немає важливого заходу, вона рано йде до ліжка та спить 8-9 годин.

Підтримувати ідеальну фігуру зірці допомагають і регулярні заняття спортом.

Але виключно таким, що приносить задоволення.

Емілі запевняє: час від часу потрібно давати собі відпочинок – це надзвичайно важливо.

Вона радить ставитися до життя простіше, розслабитися й менше думати про те, як та чи інша їжа впливає на твоє тіло. Адже найголовніше – це просто любити себе.

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі вразила фанатів сексуальною сукнею без білизни.

Фото: Emrata

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.