Реальні секрети краси від Ніколь Кідман

Секрети краси Ніколь Кідман – як тримати себе у формі та залишатися красивою, навіть якщо тобі вже давно за 50.

Ніколь Кідман – це та жінка, з якої не соромно брати приклад. Цій австралійсько-американській акторці 52 роки, і ти лише поглянь, у якому вона зараз стані. Щаслива і красива.

Ранок у Великому Місті рекомендує тобі займатися собою щодня, брати від інших корисні звички і навчитися змінювати себе на краще.

Тому читай наш матеріал, можливо, він надихне тебе.

Секрети краси Ніколь Кідман

Перед сном знімай макіяж з обличчя

Таку процедуру рекомендовано робити всім жінкам, особливо юним красуням. Адже, якщо забувати знімати перед сном макіяж та очищувати шкіру, через деякий час будете дуже шкодувати, що не робили цього раніше.

Не забувай наносити сонцезахисний крем на шкіру

Взагалі, Ніколь ніколи не засмагає, але якщо зірці доводиться перебувати на сонці, то завжди наносить на тіло сонцезахисний крем.

І це обов’язково, адже сонце надзвичайно швидко старить шкіру.

Під впливом сонячного проміння шкіра зневоднюється, і на ній з’являються морщинки.

Щовечора Ніколь використовує ретинол, він же вітамін А, для боротьби з дрібними зморшками.

Глибоке очищення шкіри обличчя



Посмотреть эту публикацию в Instagram Vintage vibes Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 23 Май 2019 в 7:38 PDT

Раз на тиждень Ніколь Кідман очищує шкіру за допомогою пілінгу.

Це теж не менш важлива річ, адже шкіра швидко забруднюється, а проточною водою весь бруд не змиєш.

Плавання



Зірка не займається фітнесом, проте плаває щодня по 30 хвилин і рекомендує це робити іншим.

Плавання добре укріплює м’язи спини і тримає тіло в тонусі.

Отож, якщо на роботі тобі доводиться постійно сидіти, то чому б не записатись на плавання?!

Не їсти жирного та швидких вуглеводів

Акторка намагається їсти більше білків та менше їжі тваринного походження.

А ще п’є багато води протягом усього дня.

Масаж/ароматерапія

Зірка вірить, що саме ароматерапія допомагає краще справлятися зі стресом та безсонням.

А масажі самі по собі дуже корисні для тіла. І дарма більшість нехтує цим задоволенням.

Вміти змінювати свої плани

Важливо навчитись змінювати свої плани і ставити у пріоритет те, що справді потрібно: обирати сон замість розваг, чи родину замість роботи.

Ось так, дорогі красуні, ніколи не знаєш, що буде завтра, тому треба жити сьогоднішнім днем, уміти насолоджуватись моментами та навчитись турбуватись про своє тіло.

Також по темі: Секрети краси японських жінок: як зберегти молодість Секрети краси Анджеліни Джолі: як виглядати розкішною незважаючи на вік Секрети краси Дженніфер Еністон: як молодо виглядати в 50

Залишайтесь красивими попри цифри в паспорті. Ранок у Великому Місті тебе любить, і ти теж полюби себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Дженніфер Лопес.

Алла Гичка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.