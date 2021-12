Повернення після 30-річної перерви. Мел Гібсон знімає “Смертельну Зброю-5”?

Все, що хотіли знати про те, як знімали фільм “Смертельна зброя” з Мелом Гібсоном у головній ролі.

Культовий бойовик 80-90-х – повертається!

В одному з недавніх інтерв’ю актор Мел Гібсон оголосив про намір зняти 5-ту частину знаменитої “Смертельної Зброї”.

Яким буде цей фільм і чи буде він взагалі – нам ще доведеться дізнатися.

Головну роль у “Смертельній зброї” грає один з головних авторитетів Голлівуду – Мелл Гібсон, але на його місці міг запросто опинися інший голлівудський авторитет – Брюсс Вілліс.

Саме йому запропонували роль Ріггса першому, але актор відмовився.

А найцікавіше те, що Гібсону пропонували зіграти Джона Маклейна у “Міцному Горішку” перед тим, як запропонували Віллісу.

Не знаємо чим керувалися актори, коли відмовлялися від ролей, але здається, що кожен з них врешті опинився на своєму місці і в своєму бойовику.

Спочатку він засвітився в “Смертельній зброї”, потім в “Міцному горішку”.

В першій частині “Смертельної Зброї” у Гібсона є сцена, в якій його герой робить спробу накласти на себе руки.

Гра Мела в цьому епізоді настільки вразила торців фільму “Гамлет”, що вони запросили його на головну роль.

Мел Гібсон стане режисером 5-ї частини “Смертельної зброї”.

Плани відродити франшизу з’явилися ще декілька років тому і за їхнє втілення відповідав режисер перших чотирьох частин Річард Доннер, але влітку 2021 року він помер, заповівши Мелу довести цю справу до кінця.

Майбутню стрічку присвятять пам’яті режисера:

“Смертельна зброя” – класика кінематографу.

Сумарно всі її частини зібрали майже мільярд доларів в прокаті, що дуже непогано, як для кінофраншизи, яка виходила в минулому столітті, і за створенням якої стоїть сценарист-дебютант.

Яка трагедія сталась на знімальному майданчику під час зйомок?

Чому режисер збирався “вбити” головного персонажа фільму?

