Не схожий на персонажа. Як Том Круз розчарував фанатів фільму про Джека Річера

Том Круз просто створений для того, щоб грати в бойовиках.

Однак прихильники книги і фільму про Джека Річера з цим не згодні.

Головну роль в цьому фільмі мав зіграти двометровий ста кілограмовий актор – принаймні цього чекали глядачі, але сталося все з точністю навпаки.

Крутого колишнього військового Джека Річера зіграв мініатюрний Том Круз, зростом 170 см.

Прихильники книги не сподівалися побачити його в екранізації.

До речі окрім Круза на цю роль розглядалися такі знаменитості, як Бред Пітт, Вілл Смітт та Хью Джекман.

Саме через вибрів актора на головну роль більшість книгофанів розкритикували фільм “Джек Річер”.

В 2016, вийшов другий фільм про Джека Річара – із тим же розкритикованим Томом Крузом у головній ролі.

Ще через два роки, письменник Лі Чайлд обмовився про наміри зняти серіал за мотивами своїх творів.

І змушений був визнати –Джека Річара має грати вже інший актор.

Чому?

Фото:imdb

