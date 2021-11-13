УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Не схожий на персонажа. Як Том Круз розчарував фанатів фільму про Джека Річера

Том Круз просто створений для того, щоб грати в бойовиках. Однак прихильники книги і фільму про Джека Річера з цим не згодні. Не пропустіть вже цієї суботи на телеканалі ICTV о 19.10 вийдуть одразу дві частини фільму "Джек Річер". Головну роль в цьому фільмі мав зіграти двометровий ста кілограмовий актор – принаймні цього чекали глядачі, але сталося все з точністю навпаки. Крутого колишнього військового Джека Річера зіграв мініатюрний Том Круз, зростом 170 см. Прихильники книги не сподівалися побачити його в екранізації. До речі окрім Круза на цю роль розглядалися такі знаменитості, як Бред Пітт, Вілл Смітт та Хью Джекман. Саме через вибрів актора на головну роль більшість книгофанів розкритикували фільм "Джек Річер". В 2016, вийшов другий фільм про Джека Річара – із тим же розкритикованим Томом Крузом у головній ролі. Ще через два роки, письменник Лі Чайлд обмовився про наміри зняти серіал за мотивами своїх творів. [read_more_news] І змушений був визнати –Джека Річара має грати вже інший актор. Чому? Про це дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінився Том Круз. Фото:imdb

Не схожий на персонажа. Як Том Круз розчарував фанатів фільму про Джека Річера
0 Коментувати

Том Круз просто створений для того, щоб грати в бойовиках.

Однак прихильники книги і фільму про Джека Річера з цим не згодні.

Не пропустіть вже цієї суботи на телеканалі ICTV о 19.10 вийдуть одразу дві частини фільму “Джек Річер”.

Головну роль в цьому фільмі мав зіграти двометровий ста кілограмовий актор – принаймні цього чекали глядачі, але сталося все з точністю навпаки.

Крутого колишнього військового Джека Річера зіграв мініатюрний Том Круз, зростом 170 см.

Прихильники книги не сподівалися побачити його в екранізації.

До речі окрім Круза на цю роль розглядалися такі знаменитості, як Бред Пітт, Вілл Смітт та Хью Джекман.

Саме через вибрів актора на головну роль більшість книгофанів розкритикували фільм “Джек Річер”.

В 2016, вийшов другий фільм про Джека Річара – із тим же розкритикованим Томом Крузом у головній ролі.

Ще через два роки, письменник Лі Чайлд обмовився про наміри зняти серіал за мотивами своїх творів.

Також по темі: Круті та небезпечні трюки Тома Круза. Що залишилось за кадром фільму "Місія нездійсненна" Кращі фільми з Томом Крузом у головній ролі: добірка (ТРЕЙЛЕРИ) Не Шерлоком єдиним. Найкращі фільми з Бенедиктом Камбербетчем

І змушений був визнати –Джека Річара має грати вже інший актор.

Чому?

Про це дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінився Том Круз.

Фото:imdb

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Не схожий на персонажа. Як Том Круз розчарував фанатів фільму про Джека Річера / 13.11.2021 15:00
13.11.2021 15:00

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь