Дитяча книга перетворилась на бойовик. Що залишилось поза кадром фільму Джуманджі

Як проходили зйомки легендарного фільму “Джуманджі” та що залишилось поза кадром кінострічки.

Щоб назавжди розлюбити настільні ігри, дітям 90-х достатньо було подивитись один фільм.

Що спільного між дитячою грою і кінострічкою Джуманджі 2017 року?

На перший погляд, нічого.

На цей незвичний переформат знадобилось понад 30 років.

Ще в 1981 році вийшла дитяча книга про моторошну гру “Джуманджі”.

Через 10 років книжку вирішили екранізувати.

Творці фільму спочатку не планували відхилятись від сюжету книги.

Вони орієнутвались на дитячу аудиторію, але все пішло не по плану.

Екранізація стала успішним проектом, тому про зйомки фільму почали замислюватись через кілька років після прем’єри першого.

Але режисер фільму звільнився і зйомки призупинили.

У 2015 році стало відомо, що наприкінці 2016-го вийде нова частина легендарного фільму 90-х “Джуманджі”.

І замість того, щоб радіти цій новини — мільйони людей осудили це рішення.

Хто і чому осудив рішення про перезавантаження легендарного фільму?

Дивіться прямо зараз у нашому сюжеті.

Фото: IMBd

