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ICTV Ранок 20.11.2021 15:50
20.11.2021 15:50
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Зірка бойовиків. Як Джейсон Стейтем мало не загинув на зйомках?

Зірка бойовиків. Як Джейсон Стейтем мало не загинув на зйомках?

Все, що хотіли знати про те, як знімали фільм Нестримні з Джейсоном Стейтемом.

Здається, що Шварцнеггер, Сталлоне, Вілліс та десяток інших кіностарожил передали у спадок звання «зірки бойовиків» йому одному – Джейсону Стейтему.

Сьогодні він усюди, де стріляють, б’ються та ганяють на тачках.

Однак років так до 30, ніщо в житті Стейтема навіть не натякало на те, що колись він бодай потрапить у масовку якогось фільму.

Життя Джейсона до кіно

Спорт, спорт та ще раз спорт.

Під цим гаслом Джейсон Стейтем жив до кіношного життя.

Чим він тільки не займався: і у футбол грав, і різні єдиноборства опановував, а плаванням взагалі займався професійно.

Протягом 12 років він був членом національної збірної Великої Британії зі стрибків у воду.

І якби це приносило достатньо грошей, можливо б ми ніколи і не побачили Джейсон Стейтема там, де він є зараз.

Спортивні невдачі не одразу привели Стейтема у кіно.

Перш ніж його зірка засяяла, він, як більшість зіграних ним героїв, не дуже чесно заробляв на хліб насущний.

Джейсон напарював людям сумнівні прикраси та парфумерію-підробку і варто сказати, що це йому давалося не гірше, ніж зараз акторство.

До речі, саме таланту продавати Джейсон зобов’язаний своєю першою роллю у кіно.

Перший фільм

Зазвичай, в 30 років не роблять перших спроб влізти у велике кіно, але Стейтем зробив.

І вліз одразу в кіно легендарне і одразу на головну роль.

Власник одного з брендів, обличчям якого був Стейтем, знайомить його з молодим режисером Гайем Річі.

Саме в той період, коли останній займався підготовкою свого першого повнометражного фільму, щонайменше за назвою ми всі його знаємо – Карти, гроші та два стволи, що димлять.

ДРічі, якому було відомо про торгівельний хист Стейтема, просить його напарити йому фальшиві золоті коштовності.

Джейсон виконує завдання з легкістю, більше того, коли Гай захотів повернути те, що йому продали – Джейсон проявив таку непохитність, що режисер був просто вражений.

Він одразу ж запропонував Стейтму одну з головних ролей у фільмі.

— Гаєві був потрібен справжній характер і це був я, тому що таких речей не вчать у драматичній школі, — згадує актор.

Карти, гроші та два стволи, що димлять — став доволі успішним і знаменитим фільмом, але отримав Стейтем за роботу над ним, не повірите, менше 7 тисяч доларів.

З дня знайомства Гая Річі та Джейсона Стейтема минуло майже чверть століття, але і досі їхній професійний союз не те, що не розвалився, він дедалі міцнішає, Стейтема називають улюбленим актором Річі.

Фільм Нестримні

Під час зйомок Нестримні-3 Джейсон Стейтем ледь не загинув.

Він керував вантажівкою, в якої відмовили гальма.

В результаті чого чоловік разом з цією махіною заїхав в море і йому дивом вдалося виплисти.

Хто знає, якби все закінчилося, якби не 12 років професійного плавання в минулому.

Попри те, що Джеймон Стейтем виконує більшість трюків у фільмах сам.

— Усі каскадери – це неоспівані герої. Вони ризикують своєю шиєю. А потім якийсь хлопець стоїть перед зеленим екраном і робить вигляд, що це він виконує ці трюки. Для мене це фарс, — розповідає Джейсон.

Він активно агітує за те, щоб Оскар ввів номінацію, яка б нагороджувала каскадерів.

Також по темі: Травми та переломи: як знімали фільм Нестримні Фільм «Мег»: Стейтем проти «Щелепів» XL Не схожий на персонажа. Як Том Круз розчарував фанатів фільму про Джека Річера

Яку роль мріє зіграти актор?

Кому належить його серце?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, цікаві факти про фільм Місія нездійсненна.

Фото: IMDb

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Теги: Джейсон Стейтем, кіно, фільми
20.11.2021 15:50



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