Омікрон небезпечніший за Дельту? Що відомо про смертоносний штам-мутант з Африки

Все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу Омікрон.
Днями у Південно-Африканській Республіці виявили новий штам коронавірусу – Омікрон.
У ЗМІ його вже назвали страшнішим за смертоносну Еболу.
Науковці б’ють на сполох – мутант може переплюнути особливо небезпечну і вкрай заразну Дельту.
Всесвітня організація охорони здоров’я включила Омікрон до переліку штамів коронавірусу, шо викликають занепокоєння.
Країни, яким епідеміологи пророкували завершення епідемії вже у 2022му, — терміново вживають жорсткі міри, аби уникнути катастрофи.
Великобританія, Німеччина, Хорватія, Італія, Нідерланди, США та Ізраїль вже призупинили авіасполучення з Півднем Африки.
Заходи для запобігання поширенню Омікрона розробляє і Україна.
Іноземці та українці, які побували у державах, де виявили нового мутанта, муситимуть пройти самоізоляцію по перетині кордону.
Тим часом, міністри охорони здоров’я країн “великої сімки” скликають екстрену нараду через нового мутанта.
А у британському уряді не захотіли чекати спільного рішення і вже повідомили про посилення маскового режиму та контролю за тими, зто прибув із-за кордону.
Мутація коронавірусу
Усі віруси, не тільки COVID-19, мутують постійно.
Але небезпеку становлять лише одиничні мутанти. На сьогодні у SARS-CoV-2 вже понад 13 тисяч мутацій.
Ймовірність, що одразу кілька “страшних” мутацій проявляться в одному штамі – мала, — кажуть фахівці.
Та, схоже, саме це сталося у випадку з Омікроном.
Науковці повідомляють, що новий штам має аж близько 30-ти мутацій.
І поєднує у собі чи не найгірші риси одразу кількох “тривожних” варіантів коронавірусу.
Сімейний лікар, реаніматолог, Борис Бриль розповідає:
— Відбулися значні мутації в С-білку. С-білок – це шип протеїн, яким вірус чіпляється за клітину, взаємодіє з клітиною.
Рекордна кількість – такої кількості замін саме в С-білку не спостерігалося.
— Цей варіант чому він привернув увагу, тому що, незважаючи на те, що він досить молоденький, – швидко поширився. Там вже десь 100 випадків в Південній Африці, — говорить патофізіолог, генетик, Віктор Досенко.
Поширення його дійсно йде великими темпами, достатньо великими, – поки що 100-200 випадків – це, звісно, ні про що порівняно з Дельта-варіантом, але темпи в нього більші.
І тому він небезпеку становить.
Поширення вірусу
Окрім Південної Африки, “омікрон” вже виявили в Австралії, Австрії, Бельгії, Великобританії, Канаді, Чехії, Данії, Німеччині, Ізраїлі, Італії, Нідерландах, Португалії та Гонконзі.
Та кількість випадків Омікрону у цих країнах наразі незначна.
Стрімкого зростання смертей теж поки не зафіксували.Також по темі: Вакцини від коронавірусу викликають ВІЛ та гепатит? Експерти спростували головні коронаміфи "Суперсила" проти коронавірусу? Вчені з'ясували, чому деяких людей не бере СOVID-19 Пігулки від коронавірусу вже винайшли! Наскільки ефективні і коли Україна отримає препарат
Невже “поворотний” момент пандемії настав?
Чи справді новий штам такий заразний і смертоносний?
І, зрештою, хто переможе: людство чи Омікрон?
Детальніше ливіться в сюжеті Альони Нестеренко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що експерти спростували головні міфи про коронавірус.
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