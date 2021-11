Омікрон небезпечніший за Дельту? Що відомо про смертоносний штам-мутант з Африки

Все, що потрібно знати про новий штам коронавірусу Омікрон.

Днями у Південно-Африканській Республіці виявили новий штам коронавірусу – Омікрон.

У ЗМІ його вже назвали страшнішим за смертоносну Еболу.

Всесвітня організація охорони здоров’я включила Омікрон до переліку штамів коронавірусу, шо викликають занепокоєння.

Країни, яким епідеміологи пророкували завершення епідемії вже у 2022му, — терміново вживають жорсткі міри, аби уникнути катастрофи.

Великобританія, Німеччина, Хорватія, Італія, Нідерланди, США та Ізраїль вже призупинили авіасполучення з Півднем Африки.

Іноземці та українці, які побували у державах, де виявили нового мутанта, муситимуть пройти самоізоляцію по перетині кордону.

Тим часом, міністри охорони здоров’я країн “великої сімки” скликають екстрену нараду через нового мутанта.

А у британському уряді не захотіли чекати спільного рішення і вже повідомили про посилення маскового режиму та контролю за тими, зто прибув із-за кордону.

Усі віруси, не тільки COVID-19, мутують постійно.

Але небезпеку становлять лише одиничні мутанти. На сьогодні у SARS-CoV-2 вже понад 13 тисяч мутацій.

Та, схоже, саме це сталося у випадку з Омікроном.

Науковці повідомляють, що новий штам має аж близько 30-ти мутацій.

І поєднує у собі чи не найгірші риси одразу кількох “тривожних” варіантів коронавірусу.

Сімейний лікар, реаніматолог, Борис Бриль розповідає:

Рекордна кількість – такої кількості замін саме в С-білку не спостерігалося.

Поширення його дійсно йде великими темпами, достатньо великими, – поки що 100-200 випадків – це, звісно, ні про що порівняно з Дельта-варіантом, але темпи в нього більші.

І тому він небезпеку становить.

Окрім Південної Африки, “омікрон” вже виявили в Австралії, Австрії, Бельгії, Великобританії, Канаді, Чехії, Данії, Німеччині, Ізраїлі, Італії, Нідерландах, Португалії та Гонконзі.

Та кількість випадків Омікрону у цих країнах наразі незначна.

Стрімкого зростання смертей теж поки не зафіксували.

Невже “поворотний” момент пандемії настав?

Чи справді новий штам такий заразний і смертоносний?

І, зрештою, хто переможе: людство чи Омікрон?

