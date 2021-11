Moderna: що відомо про американську вакцину від коронавірусу

Днями Україна отримала нову партію американської мРНК-вакцини від коронавірусу Moderna, або Spikevax, у розмірі майже 3 мільйони доз.

Що відомо про вакцину Moderna? Яка її ефективність та безпечність, і чим вона відрізняється від інших доступних нині українцям вакцин?

Біотехнологічну компанію Moderna заснували в 2010 році, вона базується в штаті Массачусетс, США, і спеціалізується на створенні вакцин та терапевтичних засобів за допомогою РНК-технології.

До пандемії Moderna працювала над препаратами проти інфекційних захворювань, спричинених, зокрема, вірусами Зіка та Епштейн-Барра, а також – проти серцево-судинних та онкологічних хвороб.

Утім, мРНК-вакцина від коронавірусу компанії Модерна – перша розробка, яка пройшла всі етапи клінічних випробувань належним чином й отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров’я та Управління з продовольства і медикаментів США.

Генні вакцини говорили ще у 90-х роках минулого століття. Вони відрізняються від інших розробок тим, що взагалі не містять ані вірусу, ані навіть його частинок, – лише молекулу РНК, яка несе інформацію про вірусні білки.

Матричну або месенджерну РНК запаковують не у сам вірус, а в ліпідну оболонку – для того, щоб вона потрапила всередину клітин людського організму.

Що ж відбувається далі? Коли молекула РНК коронавірусу проникає в клітини людського організму, вони самі починають продукувати вірусний білок, на який розвивається імунітет.

Завдяки мРНК-вакцині організм сам вчиться продукувати антитіла та вибудовувати клітинний захист, отримує певні для цього інструкції.

Ніяким чином препарат не впливає на ваш генетичний код, як про це лякають конспірологи та антивакцинатори! Це просто неможливо з точки зору науки.

мРНК-вакцини просто не мають можливості приєднуватись до ДНК людини. Окрім того, всі вакцини мають строк виведення з організму, і обмежується він кількома днями.

Вакцина на основі матричної РНК Спайквакс від Модерна – дводозна.

Щеплення рекомендують повторити на 28 день після першого сеансу.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при –25 ºC у багатодозовому флаконі.

Флакони можна зберігати в холодильнику при 2-8 градусах Цельсія протягом 30-ти днів.

У квітні 2021-го розробники повідомили – ефективність антиковідної вакцини Модерна складає 90% проти симптоматичного COVID-19 та на понад 95% запобігає тяжкому перебігу хвороби.

Випробування у США 3 фази, найважливішої для підтвердження безпечності та ефективності препарату, включали понад 37 тисяч добровольців старше 18-ти років.

Вакцина підтвердила свою безпечність та ефективність.

Вакцину від Модерна схвалили у понад 60-ти країнах світу. Зокрема, нею щеплять у Канаді, Колумбії, країнах ЄС, Ізраїлі, Японії, Норвегії, Сінгапурі, Великобританії, США тощо. Завезли Модерну і в Україну.

